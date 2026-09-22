Σοκαριστικά ευρήματα στην Ηγουμενίτσα: Δεκαπέντε μαχαιριές δέχτηκε η 25χρονη Πηνελόπη

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής (20/9) στην Ηγουμενίτσα. Η νεαρή γυναίκα δέχτηκε συνολικά 15 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ ο 27χρονος πρώην σύντροφός της έχει ομολογήσει την πράξη του. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά από αυτοτραυματισμό.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της άτυχης 25χρονης ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9) στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων. Ο ιατροδικαστής Ιωάννης Αιβατίδης διαπίστωσε ότι η Πηνελόπη δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο το σώμα της. Από αυτές, επτά ήταν στην πλάτη της, με τρεις να είναι ιδιαίτερα βαθιές, φτάνοντας μέχρι την περιοχή του θώρακα.

Θανάσιμες για τη νεαρή βιολόγο αποδείχθηκαν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχηλο, οι οποίες προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Ο θάνατος επήλθε πολύ γρήγορα, κυρίως εξαιτίας του τραυματισμού μεγάλων αγγείων στον τράχηλο. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν βλάβες σε ζωτικά όργανα, όπως το συκώτι, ο αριστερός πνεύμονας και το στομάχι.

Η 25χρονη προσπάθησε να αμυνθεί, καθώς έφερε αμυντικά τραύματα στα χέρια και την κνήμη, συγκεκριμένα στο αριστερό χέρι και στον δεξιό βραχίονα. Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα μαχαίρι τύπου σουγιά, με λεπίδα μήκους περίπου 7,5 εκατοστών. Τα τραύματα καταδεικνύουν την αγριότητα της επίθεσης και το μένος του καθ’ ομολογία δράστη.

Η ομολογία και η κατάσταση του δράστη

Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του, αρχικά επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές. Υποστήριξε πως οι δύο τους είχαν δεχθεί επίθεση από κουκουλοφόρους. Μετά το έγκλημα, αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι που χρησιμοποίησε και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών.

Οι κατηγορίες και η δικαστική διαδικασία

Εισαγγελέας και ανακριτής μετέβησαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο 27χρονος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών, καθώς βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια στην κατοχή του. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.

Ο 27χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη το πρωί (24/9). Παράλληλα, αιτήθηκε από τις δικαστικές αρχές να του ορίσουν συνήγορο, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία.

Το ιστορικό της σχέσης και οι ανησυχίες της Πηνελόπης

Η 25χρονη Πηνελόπη και ο 27χρονος είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε. Συνάδελφοί της ανέφεραν ότι μετά τον χωρισμό η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα στενοχωρημένη.

Η ψυχολογική της κατάσταση φαίνεται να αποτυπωνόταν και μέσα από αναρτήσεις της στα social media. Στις 21 Αυγούστου, είχε γράψει: «Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε». Τέσσερις ημέρες αργότερα, ανέφερε: «Δεν είναι να εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου». Έξι ημέρες πριν από τη δολοφονία της, η Πηνελόπη είχε κάνει ακόμη μία ανάρτηση, στην οποία έγραφε: «Η απόφαση που δεν πήρες είναι αυτή που δεν αλλάζει ποτέ».

Το σημείο του εγκλήματος

Το έγκλημα σημειώθηκε σε κιόσκι κοντά σε ποδηλατόδρομο της πόλης της Ηγουμενίτσας. Η 25χρονη Πηνελόπη ζούσε και εργαζόταν στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit