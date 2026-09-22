Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στο Παγκράτι μετά από έκρηξη

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ της Τρίτης σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Πρατίνου, στην περιοχή του Παγκρατίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες ενοίκων της πολυκατοικίας, προηγήθηκε μια έκρηξη, ενώ λίγα λεπτά αργότερα άρχισαν να ξεπηδούν φλόγες από τον υπόγειο χώρο. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών ήταν επιβεβλημένη, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Έκρηξη και φλόγες στο υπόγειο

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε υπόγειο διαμέρισμα, προκαλώντας την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής. Οι ένοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, ο οποίος ακούστηκε σαν έκρηξη, πριν ακόμη γίνουν ορατές οι φλόγες. Λίγα λεπτά μετά την έκρηξη, οι φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν από τον υπόγειο χώρο, επιβεβαιώνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης.

Η γρήγορη εξάπλωση των φλογών και η παραγωγή πυκνών καπνών δημιούργησαν άμεσα μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, καθιστώντας αναγκαία την επέμβαση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση του συμβάντος και την προστασία των πολιτών.

Άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής και ΕΛ.ΑΣ.

Αμέσως μετά την ενημέρωση για την πυρκαγιά, ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσε στο σημείο της οδού Πρατίνου. Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν άμεσα τις προσπάθειες κατάσβεσης των φλογών, με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποφυγή επέκτασής της σε άλλους χώρους της πολυκατοικίας.

Παράλληλα, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) βρέθηκαν στο σημείο για να συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής, να διασφαλίσουν την τάξη και την ασφάλεια των πολιτών, καθώς και να διευκολύνουν την πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας

Λόγω των πυκνών καπνών που είχαν καλύψει την περιοχή και είχαν εισχωρήσει στην πολυκατοικία, κρίθηκε αναγκαία η προληπτική εκκένωση του κτιρίου. Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τις οικίες τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών.

Η διαδικασία της εκκένωσης πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη των αρχών, οι οποίες φρόντισαν για την ομαλή απομάκρυνση όλων των διαμενόντων, καθώς οι καπνοί αποτελούσαν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους.

Μαρτυρίες για την ένοικο του διαμερίσματος

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας παρείχαν σημαντικές πληροφορίες στις αρχές σχετικά με το υπόγειο διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα διέμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Ωστόσο, οι ίδιοι ενοίκοι ανέφεραν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είχε απεβίωσε προ μηνών, γεγονός που καθιστά την κατάσταση του διαμερίσματος και τα αίτια της πυρκαγιάς αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη και την επακόλουθη πυρκαγιά στο υπόγειο διαμέρισμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν στο σημείο, διενεργώντας αυτοψία και συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι οδήγησε στο συμβάν. Η διερεύνηση θα καλύψει κάθε πτυχή του περιστατικού, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην οδό Πρατίνου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader