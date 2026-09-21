Ένα φέρετρο σε τρέιλερ στην Εθνική Οδό: Το βίντεο που δημοσίευσε ο Χάρης Βαφειάς

Ένα ιδιαίτερα σουρεαλιστικό περιστατικό καταγράφηκε πρόσφατα στην Εθνική Οδό, όταν ένα αυτοκίνητο εντοπίστηκε να μεταφέρει φέρετρο πάνω σε τρέιλερ. Το ασυνήθιστο αυτό θέαμα απαθανατίστηκε σε βίντεο από τον εφοπλιστή Χάρη Βαφειά, ο οποίος το δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε άμεσα αίσθηση και έγινε αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης, καθώς ο τρόπος μεταφοράς του φέρετρου παρέκαμπτε κάθε ενδεδειγμένη διαδικασία, δημιουργώντας ένα σκηνικό που χαρακτηρίστηκε ως επικίνδυνο και πρωτότυπο.

Το παράδοξο θέαμα στον αυτοκινητόδρομο

Κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής του σε αυτοκινητόδρομο, ο γνωστός πλοιοκτήτης Χάρης Βαφειάς εντόπισε ένα απλό ΙΧ όχημα να κινείται κανονικά, έχοντας όμως προσαρμοσμένο από πίσω του ένα τρέιλερ. Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και έκπληξη ήταν το περιεχόμενο της πλατφόρμας του τρέιλερ.

Αντί για τα συνήθη φορτία, όπως κάποιο σκάφος, αποσκευές ή επαγγελματικό εξοπλισμό που θα περίμενε κανείς να δει σε ένα τέτοιο όχημα, πάνω στην πλατφόρμα βρισκόταν τοποθετημένο, εντελώς εκτεθειμένο, ένα φέρετρο. Η εικόνα αυτή συνιστά ένα από τα πιο παράδοξα στιγμιότυπα που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό οδικό δίκτυο.

Η δημοσίευση από τον Χάρη Βαφειά

Ο Χάρης Βαφειάς, γνωστός επιχειρηματίας και εφοπλιστής, ο οποίος έγινε ευρύτερα αναγνωρίσιμος στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική εκπομπή «Dragons' Den», ήταν αυτός που κατέγραψε και μοιράστηκε το περιστατικό. Δημοσίευσε το εν λόγω βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου και προκάλεσε άμεσα μεγάλη αίσθηση.

Η πράξη του εφοπλιστή να δημοσιοποιήσει το σουρεαλιστικό αυτό συμβάν έφερε στο φως μια εικόνα που γρήγορα έγινε viral, αναδεικνύοντας τις απρόβλεπτες καταστάσεις που μπορούν να συναντηθούν στους ελληνικούς δρόμους και προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια από τους ακολούθους του.

Η ασυνήθιστη επιλογή του οδηγού

Η επιλογή του οδηγού του ΙΧ να μεταφέρει το φέρετρο με αυτόν τον τρόπο στην Εθνική Οδό θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστη και μη ενδεδειγμένη. Η ενδεδειγμένη διαδικασία για τη μεταφορά ενός φέρετρου απαιτεί τη χρήση νεκροφόρας, η οποία είναι ειδικά διαμορφωμένη για τον σκοπό αυτό, διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια της μεταφοράς.

Ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε το όχημα, παρακάμπτοντας την καθιερωμένη διαδικασία, χαρακτηρίστηκε ως επικίνδυνος και πρωτότυπος. Το σκηνικό που δημιουργήθηκε από αυτή την ασυνήθιστη μεταφορά παραπέμπει σε μια κατάσταση που θα μπορούσε να ανήκει σε μια μαύρη κωμωδία, λόγω της παραδοξότητας και της απροσδόκητης φύσης της.

Συζητήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Όπως ήταν αναμενόμενο, το στιγμιότυπο της μεταφοράς του φέρετρου πάνω στο τρέιλερ έγινε αμέσως θέμα συζήτησης σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εικόνα αυτή, λόγω της μοναδικότητας και της παραδοξότητάς της, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού και προκάλεσε πλήθος σχολίων και αντιδράσεων.

Το βίντεο αποτύπωσε με τον πιο γλαφυρό τρόπο τις σουρεαλιστικές καταστάσεις που είναι δυνατόν να συναντήσει κανείς στους ελληνικούς δρόμους. Η ασυνήθιστη αυτή μεταφορά αποτέλεσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των απρόβλεπτων γεγονότων που μπορούν να εκτυλιχθούν στην καθημερινότητα, τροφοδοτώντας τις συζητήσεις για την ιδιαιτερότητα των περιστατικών που καταγράφονται στο οδικό δίκτυο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta