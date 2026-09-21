Εισαγγελική έρευνα για οπαδικό γκράφιτι με κάλεσμα σε βία στο «Κλ. Βικελίδης»

Εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από την εμφάνιση ενός οπαδικού γκράφιτι στον εξωτερικό τοίχο του γηπέδου «Κλ. Βικελίδης». Το συγκεκριμένο γκράφιτι, με το μήνυμα «Ξύλο στους Μπ@στ@ρδους», φέρεται να καλούσε οπαδούς του Άρη σε βία εναντίον φίλων άλλων ομάδων. Η εντολή για την επείγουσα προκαταρκτική έρευνα δόθηκε με αφορμή τον σάλο που δημιουργήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η εικόνα του γκράφιτι κυκλοφόρησε ευρέως.

Το περιεχόμενο του επίμαχου γκράφιτι

Το οπαδικό γκράφιτι, το οποίο «κόσμησε» τον εξωτερικό τοίχο του γηπέδου «Κλ. Βικελίδης» στη Θεσσαλονίκη, φέρει το σαφές μήνυμα «Ξύλο στους Μπ@στ@ρδους», το οποίο στα αγγλικά αποδίδεται ως «Beat the Bastards». Αυτό το μήνυμα αποτελεί το κεντρικό σημείο της εισαγγελικής έρευνας, καθώς θα εξεταστεί εάν το περιεχόμενό του συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Στην τοιχογραφία απεικονίζονται δύο ανθρωπόμορφες φιγούρες μπουλντόγκ, οι οποίες είναι ευρέως αναγνωρίσιμες ως το σήμα κατατεθέν του Συνδέσμου Super 3 του Άρη. Οι φιγούρες αυτές παρουσιάζονται να κρατούν ρόπαλα, ενώ δίπλα τους βρίσκονται μορφές οπαδών άλλων ομάδων, οι οποίοι κείτονται αιμόφυρτοι και πεσμένοι στο έδαφος, δημιουργώντας μια έντονη εικόνα σύγκρουσης και βίας.

Ειδική απεικόνιση και συμβολισμοί

Από τις διάφορες χρωματιστές φιγούρες που απεικονίζονται στο γκράφιτι, ιδιαίτερη και έντονη αίσθηση προκαλεί η παρουσία μιας ασπρόμαυρης μορφής. Η συγκεκριμένη φιγούρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραπέμπει ευθέως στους οπαδούς του ΠΑΟΚ και είναι η μόνη από τις απεικονίσεις που παρουσιάζεται ως νεκρή.

Η ασπρόμαυρη φιγούρα φέρει μια χαρακτηριστική ματωμένη πληγή στο κεφάλι, ένα στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την αναπαράσταση της βίας και της σύγκρουσης μεταξύ οπαδών, όπως αυτή αποτυπώνεται στην τοιχογραφία του γηπέδου «Κλ. Βικελίδης».

Η εισαγγελική έρευνα και οι πιθανές κατηγορίες

Η επείγουσα προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε με σκοπό να διαπιστωθεί με ακρίβεια εάν το μήνυμα και η συνολική απεικόνιση του γκράφιτι συνιστούν πράγματι προτροπή ή υποκίνηση σε βία. Η εντολή για την έναρξη της έρευνας δόθηκε άμεσα μετά τον εκτεταμένο σάλο που προκλήθηκε από τη δημοσίευση της τοιχογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου σχολιάστηκε ευρέως.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν ενδελεχώς εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια. Αυτή η νομική βάση για την έρευνα αναφέρεται ρητά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέρχονται από το dikastiko, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Χρόνος δημιουργίας και ορατότητα του γκράφιτι

Το επίμαχο γκράφιτι φέρεται να δημιουργήθηκε πρόσφατα, με την ημερομηνία δημιουργίας να προσδιορίζεται στον Σεπτέμβριο του 2026. Η τοιχογραφία βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα περίοπτο σημείο στον εξωτερικό τοίχο του γηπέδου «Κλ. Βικελίδης», καθιστώντας την άμεσα ορατή σε ένα ευρύ κοινό.

Από το συγκεκριμένο σημείο, καθημερινά διέρχονται πολλοί κάτοικοι της περιοχής, γεγονός που καθιστά το γκράφιτι ευρέως προσβάσιμο και ορατό σε μεγάλο αριθμό πολιτών. Η πληροφορία αυτή σχετικά με την ορατότητα και τη θέση του γκράφιτι δίνεται σύμφωνα με το gazzetta, αναδεικνύοντας την έκταση της δημοσιότητας του μηνύματος.

Με πληροφορίες από: Reader