Νέα πρόσωπα «κλειδιά» εισέρχονται στην υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προσθέτοντας νέα δεδομένα στην έρευνα. Πέρα από τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί, οι αρχές εξετάζουν πλέον τις καταθέσεις και άλλων ατόμων. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρεται να έχουν δώσει αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Τα νέα πρόσωπα στο κάδρο της υπόθεσης

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον τέσσερα νέα πρόσωπα, τα οποία θεωρούνται «κλειδιά» για την εξέλιξη της υπόθεσης. Πρόκειται για μία νοσηλεύτρια-τεχνολόγο του ιατρείου που βρίσκεται στο Κολωνάκι, μία ακόμη νοσηλεύτρια του ίδιου ιατρείου, καθώς και δύο γραμματείς.

Όλες αυτές οι γυναίκες έχουν κληθεί να καταθέσουν στον ανακριτή, παρέχοντας τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι καταθέσεις τους αναμένεται να ρίξουν φως σε πτυχές της υπόθεσης που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ερωτήματα για τις καταθέσεις και τις ώρες άφιξης

Ένα από τα βασικά σημεία που προκαλούν ερωτήματα είναι οι διαφορετικές ώρες άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στις καταθέσεις των νέων προσώπων. Η ασυμφωνία αυτή στις χρονικές αναφορές αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της έρευνας.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν για τις αρχές είναι πολλά. Μεταξύ αυτών, διερευνάται εάν τα συγκεκριμένα άτομα γνώριζαν τη θεραπεία που επρόκειτο να ακολουθήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα γιατί δήλωσαν διαφορετικές ώρες άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο. Επίσης, εξετάζεται εάν υπήρξε κάποια συνεννόηση μεταξύ αυτών των προσώπων και των δύο προφυλακισμένων γιατρών, με σκοπό να αναφερθούν συγκεκριμένες ώρες άφιξης του ασθενούς.

Ο ρόλος του ασθενή και το παραπεμπτικό

Στο κάδρο των εξελίξεων εισέρχεται και ένα ακόμη πρόσωπο, ένας ασθενής του προφυλακισμένου ιατρού. Η κατάθεση του συγκεκριμένου ασθενή προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου γιατρού.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο ασθενής δηλώνει ότι εισήλθε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 15:30. Λίγη ώρα αργότερα, συγκεκριμένα στις 16:05, έλαβε ένα παραπεμπτικό στο κινητό του τηλέφωνο. Αυτό το παραπεμπτικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τον κατηγορούμενο γιατρό ως επιχείρημα.

Ο γιατρός θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι την ώρα της ανακοπής του Γιώργου Μαζωνάκη, εκείνος βρισκόταν σε διαφορετικό χώρο και εξέταζε άλλον ασθενή, βασιζόμενος στο χρονικό σημείο έκδοσης του παραπεμπτικού. Η συγκεκριμένη πληροφορία αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τις δικαστικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Reader