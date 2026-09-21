Στα 4.000 μέτρα, 71χρονος ζει με 150 πρόβατα: «Εδώ δεν φτάνουν ούτε οι ασθένειες»

Σε ένα περιβάλλον όπου η καθημερινότητα διαμορφώνεται από το μεγάλο υψόμετρο, το κρύο και την απομόνωση, ο 71χρονος Χουανίτο συνεχίζει να φροντίζει το κοπάδι του. Ζει στα οροπέδια του Ισημερινού, μαζί με μέρος της οικογένειάς του, έχοντας ως βασική του ασχολία την εκτροφή περίπου 150 προβάτων. Η ζωή του απέχει σημαντικά από τους γρήγορους ρυθμούς των πόλεων, καθώς οι ημέρες του περνούν στη φύση, ανάμεσα στα ζώα και στις απλές καλύβες της περιοχής.

Η ζωή στα οροπέδια του Ισημερινού

Ο Χουανίτο έχει επιλέξει συνειδητά να ακολουθήσει έναν τρόπο ζωής που χαρακτηρίζεται από ηρεμία και απόσταση από τη φασαρία του σύγχρονου κόσμου. Για τον ίδιο, η απομόνωση και οι δύσκολες συνθήκες δεν αποτελούν στερήσεις, αλλά αναπόσπαστα στοιχεία της καθημερινότητάς του. Η περιοχή στην οποία κατοικεί, στα 4.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι δυσπρόσιτη και απαιτεί συνεχή προσαρμογή.

Οι κατοικίες στην περιοχή είναι απλές, χωρίς τις ανέσεις που θεωρούνται δεδομένες στα αστικά κέντρα. Η καθημερινότητα οργανώνεται γύρω από τις ανάγκες των ζώων και τις πρακτικές εργασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποδομές δεν είναι εύκολη, με την απομόνωση να αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ζωής τους.

Η καθημερινότητα με το κοπάδι και την οικογένεια

Η φροντίδα του κοπαδιού, που αριθμεί περίπου 150 πρόβατα, απαιτεί καθημερινή και επίπονη εργασία από τον Χουανίτο. Η ζωή σε τόσο μεγάλο υψόμετρο σημαίνει ότι ολόκληρη η οικογένεια πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στο περιβάλλον και στις απαιτήσεις που αυτό συνεπάγεται. Η εκτροφή των ζώων είναι η κύρια ασχολία και πηγή ζωής για την κοινότητά τους.

Παρά τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, ο 71χρονος δεν ζει εντελώς μόνος. Μαζί του βρίσκονται τα έξι παιδιά του και τα έξι εγγόνια του, με τα οποία μοιράζεται τις χαρές και τις δυσκολίες της ζωής στην περιοχή. Η παρουσία της οικογένειας είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ένα τέτοιο απομονωμένο περιβάλλον, όπου οι αποστάσεις και οι συνθήκες καθιστούν την καθημερινή ζωή διαφορετική από αυτή των πόλεων.

Η αξία της ησυχίας και η μουσική

Ο Χουανίτο περιγράφει τη ζωή του με έναν τρόπο που αναδεικνύει την αξία της ησυχίας και της γαλήνης. Όπως ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά, «εδώ ούτε καν φτάνουν οι ασθένειες. Είμαστε ευτυχισμένοι με την ηρεμία». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ικανοποίηση που αντλεί από την απλότητα και την απομάκρυνση από τους σύγχρονους προβληματισμούς.

Πέρα από τις εργασίες που σχετίζονται με την κτηνοτροφία, ο Χουανίτο βρίσκει χρόνο και για τον ελεύθερό του χρόνο. Στις στιγμές χαλάρωσης, παίζει φλάουτο, προσθέτοντας μια μικρή αλλά χαρακτηριστική νότα στην καθημερινότητά του. Η μουσική αποτελεί μέρος της ζωής του, εναρμονισμένη με το τοπίο που μοιάζει να κινείται με τους δικούς του, διαφορετικούς ρυθμούς.

Η ιστορία του Χουανίτο μέσα από βίντεο

Η ιδιαίτερη ιστορία του Χουανίτο και ο τρόπος ζωής του έγιναν γνωστοί στο ευρύτερο κοινό μέσα από βίντεο που δημιούργησαν οι δημιουργοί περιεχομένου Χοσουέ και Ελίε. Οι δύο δημιουργοί κατέγραψαν στιγμές από την καθημερινότητα του 71χρονου και της οικογένειάς του, προσφέροντας μια μοναδική ματιά σε αυτή την απομονωμένη ζωή.

Μέσα από αυτές τις εικόνες, το κοινό ήρθε σε επαφή με έναν τρόπο ζωής που παραμένει βαθιά συνδεδεμένος με την κτηνοτροφία, τους οικογενειακούς δεσμούς και το φυσικό περιβάλλον. Η προβολή της ιστορίας του Χουανίτο αναδεικνύει την επιλογή του για μια ζωή μακριά από τη φασαρία, βασισμένη στην απλότητα και την αρμονία με τη φύση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta