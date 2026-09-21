Οκτώ χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου: Συγκέντρωση και πορεία στη μνήμη του

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ζακ Κωστόπουλος, γνωστός ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστής, δολοφονήθηκε έξω από κοσμηματοπωλείο στην οδό Γλάδστωνος, στο κέντρο της Αθήνας. Με αφορμή αυτή την επέτειο, η ομάδα Justice for Zak/Zackie απευθύνει κάλεσμα για πορεία στη μνήμη του.

Η πορεία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει από την οδό Γλάδστωνος στις 18:30, τιμώντας τη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Σεπτεμβρίου 2018.

Η δολοφονία και η πορεία μνήμης

Η σκληρή δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, επίσης γνωστού ως Zackie Oh, συνέβη πριν από οκτώ χρόνια, έξω από ένα κοσμηματοπωλείο στην οδό Γλάδστωνος. Το γεγονός συγκλόνισε την κοινή γνώμη και έκτοτε η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο.

Η ομάδα Justice for Zak/Zackie, η οποία αγωνίζεται για δικαιοσύνη στην υπόθεση, διοργανώνει τη φετινή συγκέντρωση και πορεία. Το κάλεσμα αφορά όλους όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν στην εκδήλωση μνήμης, ξεκινώντας από τον τόπο του συμβάντος.

Το μήνυμα της ομάδας Justice for Zak/Zackie

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα Justice for Zak/Zackie αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχουν συμπληρωθεί «οκτώ χρόνια χωρίς τον Ζακ. Χωρίς τη Zackie. Χωρίς το γέλιο, την τρυφερότητα, την πολιτική οξυδέρκεια, την οργή, τη λάμψη. Χωρίς έναν άνθρωπο που αρνήθηκε να μικρύνει για να χωρέσει στις κανονικότητες των άλλων».

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει επίσης τον πόνο που προκαλεί ο Σεπτέμβριος, καθώς «κάθε 21 του μήνα προσθέτει έναν ακόμη χρόνο στην απώλεια, στο πένθος, σε εκείνη την τρύπα οδύνης που μεγαλώνει μαζί με την απουσία».

Οι δικαστικές αποφάσεις για την υπόθεση

Όσον αφορά τις δικαστικές εξελίξεις, οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επίθεση στη Γλάδστωνος αθωώθηκαν. Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της ομάδας Justice for Zak/Zackie και των υποστηρικτών της μνήμης του Ζακ Κωστόπουλου.

Οι δύο ιδιώτες που ενεπλάκησαν στην υπόθεση κρίθηκαν ένοχοι σε δεύτερο βαθμό για θανατηφόρα σωματική βλάβη και όχι για ανθρωποκτονία. Καταδικάστηκαν σε ποινές πέντε και έξι ετών αντίστοιχα. Η ομάδα Justice for Zak/Zackie εκφράζει την άποψη ότι «η δικαιοσύνη μπορεί να εξέδωσε αποφάσεις. Για εμάς, όμως, δεν στάθηκε στο ύψος της ζωής που χάθηκε, ούτε της βίας που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια μιας ολόκληρης πόλης».

Τα λόγια του Ζακ Κωστόπουλου

Ο Ζακ Κωστόπουλος, ή Zackie Oh, γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου 1985 και έφυγε από τη ζωή στις 21 Σεπτεμβρίου 2018. Μέσα από τα λόγια του, είχε εκφράσει σκέψεις για την ευαλωτότητα και την ελευθερία της ύπαρξης.

Σε ένα απόσπασμα που αναφέρεται, ο ίδιος είχε πει: «Συνειδητοποιείς πως η δύναμή σου είναι αυτή ακριβώς η ευαλωτότητα. Είναι η θέληση και η ελευθερία του να είσαι εσύ και να συνεχίσεις να ζεις παραμένοντας εσύ. Ο ευάλωτος εσύ. […] Το να μπορείς να είσαι αυτό που είσαι. Και να έχεις το κουράγιο να συνεχίζεις να περπατάς».

Με πληροφορίες από: Reader