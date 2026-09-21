Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού ενώπιον του ανακριτή, στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο κ. Κομιανός, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό Ιωάννα Γάκα φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου τρεις ώρες. Κατά την έξοδό του, δήλωσε ότι συνάντησε τον Γιώργο Μαζωνάκη μία μόνο φορά και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον διασυρμό του από τα μέσα ενημέρωσης.

Η κατάθεση στον ανακριτή και ο ρόλος του μάρτυρα

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός πέρασε την πόρτα του ανακριτή, όπου κατέθεσε ως μάρτυρας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η κατάθεσή του διήρκεσε περίπου τρεις ώρες και πραγματοποιήθηκε στο ανακριτικό γραφείο, στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά τον θάνατο του τραγουδιστή στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου.

Η παρουσία και η μαρτυρία του κ. Κομιανού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ίδιος φέρεται να είναι το πρόσωπο που έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό του Κολωνακίου, Ιωάννα Γάκα, φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, ένα στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Ο υπνοθεραπευτής παρουσιάστηκε αυτοβούλως ενώπιον του ανακριτή, όχι ως κατηγορούμενος, αλλά με την ιδιότητα του μάρτυρα. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά κατά την έξοδό του: «Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας, ήρθα να συμβάλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και ειπώθηκαν εκεί, είναι εν εξελίξει η έρευνα της δικαιοσύνης».

Η μία συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σε σχετική ερώτηση των δημοσιογράφων, ο Νάσος Κομιανός υποστήριξε ότι συνάντησε τον δημοφιλή τραγουδιστή μόνο μία φορά. Διευκρίνισε πως αυτή η μοναδική συνάντηση έλαβε χώρα τη Δευτέρα, δηλαδή δύο 24ωρα πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Περιέγραψε τη συνάντηση ως «μία βασική γνωριμία».

Ο υπνοθεραπευτής τόνισε ότι δεν πρόλαβε να πάρει ιατρικό ιστορικό από τον τραγουδιστή. Εξήγησε ότι η συνάντηση ήταν απλώς μια συζήτηση και ότι πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο χώρο, όπου δεν είναι εφικτό να ληφθεί ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήρθε σε επαφή με τον κ. Κομιανό μέσω μιας κυρίας, η οποία ανήκε στο επαγγελματικό του περιβάλλον, και στη συνέχεια συστήθηκαν.

Η φωτογραφία της πλασμαφαίρεσης και οι δηλώσεις

Ένα από τα κεντρικά σημεία της υπόθεσης είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, την οποία φέρεται να έστειλε στον υπνοθεραπευτή η κατηγορούμενη γιατρός Ιωάννα Γάκα. Ο Νάσος Κομιανός αρνήθηκε να προβεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με αυτή τη φωτογραφία, διατηρώντας τη στάση του περί μυστικότητας της ανάκρισης.

Κατά την έξοδό του από το ανακριτικό γραφείο, ο κ. Κομιανός δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του. Απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους, ζήτησε να σταματήσει ο διασυρμός του, δηλώνοντας: «Πάντως θα σας παρακαλούσα να σταματήσετε τον διασυρμό μου. Ευχαριστώ που με ξεφτιλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα». Σε άλλη δήλωσή του, ανέφερε επίσης: «Ευχαριστώ που με εξευτελίζετε. Σταματήστε τον διασυρμό μου».

Η θέση του συνηγόρου υπεράσπισης

Ο Ιωάννης Γλύκας, ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τη φύση της κατάθεσης του πελάτη του. Ο κ. Γλύκας υπογράμμισε ότι «η ανάκριση είναι μυστική και δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψης στοιχείων», εξηγώντας έτσι την άρνηση του υπνοθεραπευτή να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο συνήγορος τόνισε με σαφήνεια ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση, είναι «ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο». Πρόσθεσε ότι ο κ. Κομιανός «ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλως και συνέβαλε στην αποκάλυψη της αλήθειας», επισημαίνοντας τη συνεργασία του με τις αρχές. Ο κ. Γλύκας κατέληξε λέγοντας ότι «οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki