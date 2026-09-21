Η αναζήτηση του έρωτα στα dating apps: Έρευνα αποκαλύπτει νέα δεδομένα

Μια πρόσφατη έρευνα από το Tinder, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα γνωριμιών, φέρνει στο φως νέα δεδομένα σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών γνωριμιών. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας δείχνουν μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση των χρηστών. Πλέον, η πλειονότητα των ανθρώπων που χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές αναζητά τον έρωτα της ζωής του, απομακρυνόμενη από την αντίληψη των περιστασιακών σχέσεων.

Η στροφή προς τον αληθινό έρωτα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, παρατηρείται μια ξεκάθαρη στροφή στις προθέσεις των χρηστών των dating apps. Ειδικότερα, επτά στις δέκα γυναίκες και πέντε στους δέκα άντρες χρησιμοποιούν πλέον αυτές τις εφαρμογές με στόχο να βρουν τον έρωτα της ζωής τους.

Αυτή η τάση υποδηλώνει ότι οι χρήστες δεν αναζητούν πλέον μόνο την παρέα ή το σεξ της μίας βραδιάς, αλλά επιδιώκουν να δημιουργήσουν ουσιαστικές και μακροχρόνιες σχέσεις μέσω των ψηφιακών πλατφορμών. Η αναζήτηση του αληθινού έρωτα αποτελεί πλέον τον κυρίαρχο λόγο χρήσης των εφαρμογών γνωριμιών.

Ο μύθος των περιστασιακών σχέσεων

Για πολλά χρόνια, επικρατούσε η αντίληψη ότι οι ψηφιακές εφαρμογές γνωριμιών, όπως το Tinder, προσέφεραν κυρίως ευκαιρίες για φλερτ και περιστασιακές σχέσεις. Αυτή η αντίληψη ήταν ευρέως διαδεδομένη, ειδικά στο εξωτερικό, όπου εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τέτοιες πλατφόρμες.

Ωστόσο, η πρόσφατη έρευνα καταρρίπτει αυτόν τον αστικό μύθο, χαρακτηρίζοντάς τον ως λανθασμένο πλέον. Τα νέα στατιστικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι η αρχική εικόνα των dating apps ως μέσου για πρόσκαιρες γνωριμίες έχει αλλάξει σημαντικά, με τους χρήστες να έχουν διαφορετικές προσδοκίες.

Η κόπωση από το «swipe»

Παρά την αναζήτηση σοβαρών σχέσεων, τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι απεριόριστες επιλογές που προσφέρουν οι πλατφόρμες δεν οδηγούν πάντα στην πλήρη απελευθέρωση των σχέσεων. Αντιθέτως, το ατελείωτο «swipe» στις πλατφόρμες γνωριμιών προκαλεί κόπωση στους χρήστες.

Το «swipe» αποτελεί τον βασικό μηχανισμό γνωριμιών που καθιερώθηκε από ψηφιακές εφαρμογές όπως το Tinder, όπου η κίνηση του δαχτύλου δεξιά σημαίνει αποδοχή και αριστερά απόρριψη. Η κόπωση αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι μετατρέπει το φλερτ σε μια γρήγορη οπτική απόφαση, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην εμφάνιση και λαμβάνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Οι επιπτώσεις του ψηφιακού φλερτ

Η εξάντληση που προκαλεί το συνεχές «swipe» δεν περιορίζεται μόνο στην ταχύτητα της απόφασης. Μετατρέπει τους ανθρώπους σε ψηφιακά «προϊόντα», όπου η αξιολόγηση γίνεται επιφανειακά και με βάση μόνο την εικόνα.

Αυτή η διαδικασία ενθαρρύνει παράλληλα την εμφάνιση φαινομένων όπως το «ghosting», το οποίο αποτελεί ένα «φαινόμενο των καιρών» στα social media. Η μετατροπή των ανθρώπων σε αντικείμενα αξιολόγησης συμβάλλει στην αποπροσωποποίηση των ψηφιακών γνωριμιών.

Το φαινόμενο του ghosting

Το «ghosting» περιγράφει την εξαφάνιση ψηφιακών γνωριμιών από τη ζωή των χρηστών, χωρίς να δοθεί καμία απολύτως εξήγηση. Αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στο περιβάλλον των social media και των dating apps.

Η απουσία επικοινωνίας και η ξαφνική διακοπή της επαφής, χωρίς αιτιολόγηση, δημιουργεί μια αίσθηση αβεβαιότητας και απογοήτευσης στους ανθρώπους που βιώνουν το «ghosting» κατά τη διάρκεια των ψηφιακών τους γνωριμιών.

Με πληροφορίες από: Reader