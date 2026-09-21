Προσφυγή κατά της διάταξης με την οποία αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό στη Θεσσαλονίκη, άσκησε ο εισαγγελέας Εφετών. Ο οπλισμός φέρεται να προοριζόταν για ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων, με τον εισαγγελέα να ζητά την επανεξέταση της δικαστικής κρίσης και τη διαταγή προσωρινής κράτησης των εμπλεκομένων.

Η προσφυγή του εισαγγελέα Εφετών

Ο εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης προσέφυγε κατά της απόφασης που άφηνε ελεύθερους τους δύο άνδρες, ζητώντας να επανεξεταστεί η δικαστική κρίση. Η προσφυγή αυτή έχει ως στόχο να διαταχθεί η προσωρινή τους κράτηση, ανατρέποντας την προηγούμενη διάταξη.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να εισαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει επί της προσφυγής. Σύμφωνα με το σκεπτικό που επικαλείται ο εισαγγελέας, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φύση των πράξεων που αποδίδονται στους δύο κατηγορουμένους, προκύπτει ότι σε περίπτωση που παραμείνουν ελεύθεροι, είναι πιθανό να διαπράξουν εκ νέου παρεμφερή κακουργήματα. Εφόσον το Συμβούλιο Εφετών κάνει δεκτή την προσφυγή, η προηγούμενη διάταξη, με την οποία οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, θα καταργηθεί και θα διαταχθεί η σύλληψή τους και η προσωρινή τους κράτηση.

Οι κατηγορίες και η αρχική απελευθέρωση

Οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, είχαν αφεθεί ελεύθεροι την περασμένη Πέμπτη. Η απελευθέρωση αυτή έγινε μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους είχαν αποδοθεί, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και εγκληματική συμμορία.

Η αρχική τους απελευθέρωση είχε γίνει με σύμφωνη γνώμη τόσο του εισαγγελέα όσο και της ανακρίτριας. Είχαν τεθεί περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλάμβαναν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Η επιχείρηση της αστυνομίας και ο βαρύς οπλισμός

Οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί λίγα 24ωρα νωρίτερα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί τούς εντόπισαν να εξέρχονται από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας συσκευασίες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις συσκευασίες αυτές βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια. Τα όπλα φέρεται να προορίζονταν για ένοπλη αντιπαράθεση τουρκικών εγκληματικών ομάδων, συγκεκριμένα της μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτον.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων και ο ηθικός αυτουργός

Κατά τις απολογίες τους, οι δύο συλληφθέντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ο 36χρονος Τούρκος φέρεται να υποστήριξε ότι ο 49χρονος συμπατριώτης του τον απείλησε και τον εξανάγκασε να βρει χώρο για την αποθήκευση των όπλων. Ο ίδιος ανέφερε ότι απευθύνθηκε στον 30χρονο Έλληνα, με τον οποίο γνωρίζονται.

Από την πλευρά του, ο 30χρονος Έλληνας φέρεται να δήλωσε ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο των συσκευασιών που αποθηκεύτηκαν στον χώρο ιδιοκτησίας του. Υποστήριξε ότι δέχθηκε να εξυπηρετήσει τον συγκατηγορούμενό του χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για όπλα. Ως ηθικός αυτουργός στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται ένας ακόμη Τούρκος, 49 ετών, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας και καταζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των τουρκικών Αρχών για υπόθεση απάτης με υπολογιστές. Ο 36χρονος Τούρκος ομολόγησε ότι τα όπλα είχαν προορισμό την οργάνωση Ντάλτον.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit