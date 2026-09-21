Η δίκη για τα Τέμπη: «Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη μέσα σε ένα βαγόνι» – Συγκλόνισε η οικογένεια της Κλαούντια Λάτα

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα, η οποία έχασε τη ζωή της στην τραγωδία, να καταθέτει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας. Η μητέρα της 21χρονης φοιτήτριας, Άλμα Λάτα, δεν άντεξε τη φόρτιση και λιποθύμησε εντός του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα τη διακοπή της διαδικασίας. Η οικογένεια απέδωσε ευθύνες σε κατηγορούμενους και φορείς, κάνοντας λόγο για αμέλεια συστημάτων ασφαλείας και προσπάθεια συγκάλυψης των στοιχείων μετά το δυστύχημα.

Η κατάθεση της μητέρας και η λιποθυμία

Η 31η δικάσιμος ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με την οικογένεια της Κλαούντια Λάτα να ανεβαίνει στο βήμα του μάρτυρα και να περιγράφει όσα έζησε από τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και μετά. Πρώτη κατέθεσε η μητέρα της, Άλμα Λάτα, η οποία από τα πρώτα λεπτά της κατάθεσής της δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Μου κατέστρεψαν τη ζωή μου. Πώς πρέπει μια μάνα να τα καταφέρει;» ξέσπασε η Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντια. Η κ. Λάτα δεν άντεξε τη φόρτιση και λιποθύμησε μέσα στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα η δίκη να διακοπεί προσωρινά.

Η πορεία της οικογένειας και τα όνειρα της Κλαούντια

Η κ. Λάτα περιέγραψε την πορεία της οικογένειάς της στην Ελλάδα, δηλώνοντας: «Τρεισήμισι χρόνια περιμένουμε». Ανέφερε ότι ήρθε στην Ελλάδα πριν από 32 χρόνια, εγκαταστάθηκαν αρχικά στο Μακρυχώρι και μετά στη Λάρισα, όπου απέκτησαν τρία παιδιά. «Προσπαθούσαμε να χτίσουμε μια οικογένεια, να είμαστε πρότυπο στην κοινωνία. Τα τρία μου παιδιά ήταν πρότυπο στο σχολείο, σημαιοφόροι και οι τρεις. Είχαν αγάπη για το διάβασμα» είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την Κλαούντια, η μητέρα της ανέφερε ότι η Ιατρική ήταν πάντοτε το μεγάλο της όνειρο. «Η Ιατρική ήταν πάντα μέσα στην καρδιά της Κλαούντιας. “Να γιατρέψω τον κόσμο”, μας έλεγε». Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, παρέδωσε στην έδρα φωτογραφίες της κόρης της.

Οι ευθύνες και οι καταγγελίες για το δυστύχημα

Η κατάθεση της Άλμα Λάτα εξελίχθηκε σε ξέσπασμα οργής και απόγνωσης. «Το κακό είχε γίνει. Μου κατέστρεψαν τη ζωή μου, την οικογένειά μου. Κατέστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Γιατί να συμβεί κάτι τέτοιο χωρίς να φταίω; Γιατί να φύγουν άδικα 57 ψυχές;» ανέφερε. Η κ. Λάτα κατήγγειλε πως «μόνο ημερομηνία δεν είχε αυτή η τραγωδία» και ότι «πάνω από τα κέρδη σας δεν υπολογίζετε ανθρώπινες ζωές. Μας βλέπουν σαν αριθμούς. Δεν υπολόγιζαν τίποτα. Έφταιγε ολόκληρο το σύστημα».

Η κ. Λάτα στράφηκε πολλές φορές κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, κ. Σπύρου Πατέρα, ο οποίος βρίσκεται στο εδώλιο, αποδίδοντάς του ευθύνες για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και τα μέτρα ασφαλείας. «Κύριε Πατέρα, έπρεπε να τρέχουν τα τρένα με 80 χιλιόμετρα, πήγαιναν όμως με 160. Κάνατε τίποτα για να το αλλάξετε;» ρώτησε.

Παρεμβάσεις μετά την τραγωδία και το αίτημα για δικαιοσύνη

Η μητέρα της Κλαούντια Λάτα προσέθεσε πως το «έγκλημα είχε δύο σκέλη», αναφερόμενη τόσο στα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών όσο και σε όσα ακολούθησαν μετά, με τις παρεμβάσεις στον χώρο της σύγκρουσης. «Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, όχι να βοηθήσουν κόσμο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις επιστολές των σωματείων εργαζομένων στον σιδηρόδρομο προς τον τότε υπουργό Μεταφορών, κ. Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή. «Τι έκανε ο κ. Καραμανλής αυτά τα τέσσερα χρόνια που ήταν υπουργός; Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Όλοι αποδεχόταν αυτό που γινόταν, αδιαφορούσαν για την ασφάλεια των πολιτών και με δόλο σκότωσαν τα παιδιά μας. Όλοι είναι δολοφόνοι. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν» κατέθεσε.

Απευθυνόμενη στην πρόεδρο του δικαστηρίου, η κ. Λάτα είπε: «Θέλω να κάνετε τα πάντα να λάμψει η αλήθεια. Θέλω η δικαστική εξουσία να κατακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Περιμένουν απαντήσεις οι πολίτες. Πρέπει να κάνετε σωστά την δουλειά σας γιατί αυτά τα παιδιά ζητούν δικαιοσύνη».

Οι κατηγορούμενοι και οι επόμενες δικασίμους

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας βρίσκονται σήμερα τρεις κατηγορούμενοι: οι κ.κ. Δημήτρης Νικολάου, Σπύρος Πατέρας και Παύλος Κουζής. Το δικαστήριο προχώρησε παράλληλα σε νέα πρόβλεψη για τις δικασίμους του Νοεμβρίου. Οι ημερομηνίες που έχουν προγραμματιστεί είναι οι 2, 3, 4, 18, 19, 23, 24, 25, 26 και 30 Νοεμβρίου.

Η προηγούμενη πρόβλεψη για τις 16 και 17 Νοεμβρίου ακυρώθηκε, ενώ προστέθηκε η 26η Νοεμβρίου. Να σημειωθεί πως η πρόεδρος ανέφερε πριν την έναρξη των καταθέσεων σχετικά με το αίτημα για το κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη πως δεν είναι ακόμη έτοιμη για να αποφανθεί, με πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης, όπως επεσήμανε, να είναι η δικάσιμος της 29ης Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader