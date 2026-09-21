Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το πρωί, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στην Ακτή Βουλιαγμένης, όπου ένας καβγάς για μία ξαπλώστρα είχε τραγική κατάληξη με τον θάνατο ενός 82χρονου. Συγκεκριμένα, συνελήφθη και η 21χρονη ΑμεΑ που συνόδευε τον 76χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί ήδη χθες για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Η νέα σύλληψη και οι κατηγορίες

Η 21χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα και να συμμετείχε στη λογομαχία, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι κατηγορίες που την βαραίνουν αφορούν απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και απειλή και εξύβριση. Η σύλληψη της 21χρονης έρχεται ως συνέχεια της χθεσινής σύλληψης του 76χρονου, με τον οποίο βρισκόταν μαζί στην παραλία.

Το χρονικό του μοιραίου επεισοδίου

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Κυριακής στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης». Ένας 76χρονος άνδρας και μία 21χρονη γυναίκα είχαν αρχικά μία έντονη λογομαχία με έναν 82χρονο, με αφορμή μία ξαπλώστρα. Η διαφωνία τους γρήγορα κλιμακώθηκε και οι δύο πλευρές ήρθαν στα χέρια, οδηγώντας σε συμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 82χρονος υπέστη ανακοπή και κατέρρευσε στο έδαφος. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του και προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Η μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα

Ο Γιώργος Χριστόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στην πλαζ και είδε μέρος του περιστατικού, περιέγραψε στην ΕΡΤ όσα αντιλήφθηκε. Όπως ανέφερε, είχε φτάσει στην Ακτή Βουλιαγμένης περίπου στις 08:30 το πρωί. Λίγο πριν από τις 10:00, άκουσε μαζί με άλλους λουόμενους «ουρλιαχτά και φωνές» και έσπευσε προς το σημείο για να δει τι συνέβαινε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του κ. Χριστόπουλου, η ένταση είχε ξεκινήσει από διαφωνία για μια ξαπλώστρα και μια καρέκλα. Ο 82χρονος φέρεται να υποστήριζε ότι είχε κρατήσει τις συγκεκριμένες θέσεις νωρίτερα και ότι οι υπόλοιποι δεν είχαν δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουν. Ο αυτόπτης μάρτυρας σημείωσε επίσης ότι, όταν έφτασε στο σημείο, ο 82χρονος είχε ήδη χαστουκίσει τη νεαρή γυναίκα.

Η κλιμάκωση της έντασης

Το χαστούκι του 82χρονου προς τη νεαρή γυναίκα, όπως περιγράφει ο κ. Χριστόπουλος, προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Ο 82χρονος φώναζε προς τη νεαρή γυναίκα, επικαλούμενος την ιδιότητά του και λέγοντας ότι είναι «ναύαρχος», ζητώντας παράλληλα σεβασμό. Μετά την αντίδραση της γυναίκας, παρενέβη και ο άνδρας που τη συνόδευε, ο 76χρονος.

Ο κ. Χριστόπουλος διευκρίνισε ότι, από όσα είδε ο ίδιος, ο άνδρας δεν χτύπησε τον 82χρονο, αλλά τον απώθησε και προσπάθησε να απομακρύνει τη γυναίκα. Την ώρα εκείνη, η πλαζ δεν ήταν γεμάτη, καθώς «ήταν άδεια ακόμα, υπήρχαν ξαπλώστρες», όπως ανέφερε ο μάρτυρας.

Άμεση κινητοποίηση και προσπάθειες αναζωογόνησης

Αμέσως μετά την κατάρρευση του 82χρονου, ο οποίος έπεσε στο έδαφος, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι εργαζόμενοι της Ακτής Βουλιαγμένης. Στο σημείο έσπευσαν επίσης μία νοσηλεύτρια, ένας γιατρός και ένας ναυαγοσώστης, οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr