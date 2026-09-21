Νέα, ανατριχιαστικά δεδομένα έρχονται στο φως αναφορικά με τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (20/9) στην Ηγουμενίτσα, όπου μια 25χρονη βρέθηκε δολοφονημένη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της. Η ιατροδικαστική έκθεση αποκαλύπτει τη βιαιότητα της επίθεσης, με την άτυχη νεαρή να φέρει πολλαπλά και μοιραία τραύματα. Ο δράστης, αφού αρχικά προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές, ομολόγησε τελικά την πράξη του και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, η 25χρονη δέχτηκε πολλαπλά και μοιραία χτυπήματα. Η εξέταση της σορού έδειξε ότι το σώμα της έφερε μαχαιριές σε διάφορα σημεία. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν τραύματα στον θώρακα, στη ράχη και στο πόδι της άτυχης γυναίκας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν δύο βαθιά τραύματα που εντοπίστηκαν στην περιοχή του τράχηλου. Η βιαιότητα της δολοφονίας σοκάρει, καθώς τα χτυπήματα ήταν εκτεταμένα σε όλο το σώμα της νεαρής γυναίκας, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική έκθεση.

Το χρονικό της τραγωδίας και το ραντεβού στον ποδηλατόδρομο

Το τραγικό περιστατικό διαδραματίστηκε το βράδυ της Κυριακής (20/9) στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, κάτω από ένα κιόσκι. Εκεί φαίνεται πως είχαν συναντηθεί η 25χρονη και ο 27χρονος πρώην σύντροφός της. Το ζευγάρι είχε τερματίσει τη σχέση του περίπου έναν μήνα πριν τη δολοφονία.

Ο δράστης χρησιμοποίησε έναν σουγιά για να καταφέρει τα δολοφονικά χτυπήματα. Μετά την πράξη του, πέταξε το όπλο του εγκλήματος, ωστόσο αργότερα υπέδειξε το ακριβές σημείο στους αστυνομικούς. Η 25χρονη έμενε και εργαζόταν στην Ηγουμενίτσα, ενώ ο 27χρονος στην Αθήνα.

Η προσπάθεια αποπροσανατολισμού των αρχών

Αρχικά, ο 27χρονος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας. Υποστήριξε ψευδώς πως τόσο ο ίδιος όσο και η πρώην σύντροφός του δέχθηκαν ξαφνική επίθεση από τέσσερα άγνωστα άτομα, τα οποία είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά και έπειτα τράπηκαν σε φυγή.

Ωστόσο, οι άνδρες της Ασφάλειας εντόπισαν γρήγορα αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του. Κατά την ανάκρισή του, ο 27χρονος λύγισε και ομολόγησε πως εκείνος αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης. Η ομολογία του ήρθε περίπου τρεις ώρες μετά το περιστατικό.

Το κίνητρο και ο αυτοτραυματισμός του δράστη

Αναφερόμενος στο κίνητρο που τον οδήγησε στην πράξη του, ο 27χρονος ισχυρίστηκε ότι είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός με οικονομικό υπόβαθρο. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ». Επίσης, φέρεται να είπε κατά την εξέτασή του: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα».

Λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό της 25χρονης, οι αστυνομικοί βρήκαν τον 27χρονο τραυματισμένο. Όπως διαπιστώθηκε, είχε αυτοτραυματιστεί με τον ίδιο σουγιά, κυρίως στην αριστερή πλευρά του θώρακα κοντά στην καρδιά, προκαλώντας βαθύ τραύμα στον αριστερό του πνεύμονα.

Η αποκάλυψη της τραγωδίας και η νοσηλεία του δράστη

Η τραγωδία άρχισε να αποκαλύπτεται όταν ένας πολίτης εντόπισε την 25χρονη αιμόφυρτη στο κιόσκι και κάλεσε άμεσα την Αστυνομία. Μόλις πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση, στις 21:44, ο ίδιος ο καθ’ ομολογίαν δράστης τηλεφώνησε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας ζητώντας βοήθεια, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.

Όταν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατος της γυναίκας. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στην Ηγουμενίτσα για τις πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Εκεί νοσηλεύεται φρουρούμενος και εκτός κινδύνου, αφού οι γιατροί προχώρησαν σε παροχέτευση. Πλέον αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos