Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το πρωί, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης». Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος άνδρας. Μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της 21χρονης ΑμεΑ που τον συνόδευε στην παραλία.

Το χρονικό της τραγωδίας στην παραλία

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί της Κυριακής, στην οργανωμένη παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης». Ένας 76χρονος άνδρας, συνοδευόμενος από μία 21χρονη γυναίκα, ενεπλάκη αρχικά σε μία έντονη λεκτική αντιπαράθεση με έναν 82χρονο. Η διαφωνία, όπως προέκυψε, αφορούσε τη χρήση μιας ξαπλώστρας, ένα ζήτημα που οδήγησε σε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των τριών ατόμων.

Η λεκτική αντιπαράθεση σύντομα κλιμακώθηκε σε φυσική συμπλοκή, με τις δύο πλευρές να έρχονται στα χέρια. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπλοκής, ο 82χρονος άνδρας υπέστη ανακοπή καρδιάς και κατέρρευσε στο έδαφος. Αμέσως μετά την κατάρρευσή του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Για την υπόθεση, η αστυνομία προχώρησε αρχικά στη σύλληψη του 76χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Η σύλληψη αυτή πραγματοποιήθηκε χθες, την ίδια ημέρα του επεισοδίου.

Σήμερα, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της 21χρονης ΑμεΑ, η οποία βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία, με τις κατηγορίες της απλής συνέργειας σε θανατηφόρα σωματική βλάβη. Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απειλή και εξύβριση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η μαρτυρία του Γιώργου Χριστόπουλου

Ο Γιώργος Χριστόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στην πλαζ της Ακτής Βουλιαγμένης και έγινε αυτόπτης μάρτυρας μέρους του περιστατικού, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό όσα αντιλήφθηκε. Όπως ανέφερε, είχε φτάσει στην παραλία περίπου στις 8:30 το πρωί της Κυριακής.

Λίγο πριν από τις 10:00, ο κ. Χριστόπουλος άκουσε, μαζί με άλλους λουόμενους που βρίσκονταν στην περιοχή, «ουρλιαχτά και φωνές». Αμέσως έσπευσε προς το σημείο από όπου προέρχονταν οι θόρυβοι. «Τρέξαμε αμέσως να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μία συμπλοκή, μία νεαρή κυρία, έναν κύριο κι έναν άλλον κύριο να διαπληκτίζονται», περιέγραψε ο ίδιος, δίνοντας μια εικόνα της έντασης που επικρατούσε.

Το αντικείμενο της διαφωνίας και η κλιμάκωση

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα, η ένταση μεταξύ των εμπλεκομένων είχε ξεκινήσει από μία διαφωνία σχετικά με μία ξαπλώστρα και μία καρέκλα. Ο 82χρονος φέρεται να υποστήριζε με επιμονή ότι είχε κρατήσει τις συγκεκριμένες θέσεις νωρίτερα το πρωί και ότι οι υπόλοιποι δεν είχαν δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσουν, γεγονός που πυροδότησε την αρχική λογομαχία.

Ο κ. Χριστόπουλος υποστήριξε επίσης ότι, όταν ο ίδιος έφτασε στο σημείο της συμπλοκής, ο 82χρονος είχε ήδη χαστουκίσει τη νεαρή γυναίκα. Αυτό το χαστούκι, όπως δήλωσε ο μάρτυρας, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της 21χρονης. Ο ίδιος περιέγραψε την εικόνα της πλαζ εκείνη την ώρα, αναφέροντας ότι «ήταν άδεια ακόμα, υπήρχαν ξαπλώστρες», καθώς ο πολύς κόσμος άρχισε να καταφθάνει μετά τις 10 με 11 το πρωί.

Με πληροφορίες από: Reader