Η Μαρία Μαζωνάκη μιλά για τον θάνατο του αδελφού της: «Ο Γιώργος δολοφονήθηκε»

Η Μαρία Μαζωνάκη, η μικρότερη από τις δύο αδελφές του αείμνηστου καλλιτέχνη Γιώργου Μαζωνάκη, ξέσπασε δημοσίως για το αναπάντεχο τέλος του 54χρονου αδελφού της. Σε δηλώσεις της, χαρακτήρισε τον θάνατό του ως «δολοφονία», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο τραγουδιστής έπεσε θύμα ανθρώπων που εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη του. Η ίδια αναμένει να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και να καταλογιστούν οι ευθύνες.

Οι δηλώσεις της αδελφής του καλλιτέχνη

Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε στις τηλεοπτικές εκπομπές «Super Katerina» και «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου προβλήθηκε τηλεφωνική της συνέντευξη. Με εμφανή οργή, δήλωσε: «Πώς να νιώσουμε; Εξοργισμένοι είμαστε. Ο άδικος χαμός του. Τι να πούμε για το παιδί; Είμαι πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε… Δολοφονούνταν διαχρονικά. Εκμεταλλεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι την ανάγκη του».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha και τη δημοσιογράφο Μαρία Βλάχου, η Μαρία Μαζωνάκη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον κόσμο. «Είμαστε καλά… Το μόνο που θέλω να πω στον κόσμο είναι ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν πειράζει για όσα ακούγονται, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο κόσμος θα θυμάται πάντα τον Γιώργο», ανέφερε.

Αιτήματα για αλήθεια και απόδοση ευθυνών

Η Μαρία Μαζωνάκη τόνισε ότι τίποτα δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο της οικογένειάς της αυτή τη στιγμή. Η ίδια περιμένει με αγωνία να μάθει την πλήρη αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του αδελφού της και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους εμπλέκονται. Η πεποίθησή της για την εκμετάλλευση της ανάγκης του Γιώργου Μαζωνάκη αποτελεί κεντρικό σημείο των δηλώσεών της.

Η αδελφή του τραγουδιστή υπογράμμισε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έπεσε θύμα ανθρώπων που εκμεταλλεύτηκαν την προσωπική του ανάγκη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος αυτής της ανάγκης. Η φράση «δολοφονούνταν διαχρονικά» υποδηλώνει μια μακροχρόνια κατάσταση εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα λεγόμενά της.

Το ιατρείο του Κολωνακίου και η κατηγορούμενη γιατρός

Στις δηλώσεις της, η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε στην κατηγορούμενη γιατρό και τον σύζυγό της, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει ποιος ήταν αυτός που μεσολάβησε και έστειλε τον αδελφό της στο ιατρείο του Κολωνακίου. Αυτό το σημείο αποτελεί ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν την οικογένεια και για το οποίο αναζητούν απαντήσεις.

Η άγνοια για τον μεσολαβητή υπογραμμίζει την επιθυμία της οικογένειας να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να αποκαλυφθούν όλα τα πρόσωπα που ενδεχομένως να συνδέονται με την εκμετάλλευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αγάπη του κοινού και το καλλιτεχνικό αποτύπωμα

Η Μαρία Μαζωνάκη στάθηκε ιδιαίτερα στην αγάπη του κοινού για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως είπε, ο αδελφός της λατρεύτηκε από τον κόσμο, με πολλούς να προσπαθούν σήμερα να συμπαρασταθούν στην ίδια, στην αδελφή της και στους γονείς τους, μετά τον θάνατό του.

Στην εκπομπή «Super Katerina», η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε επίσης στο σημαντικό αποτύπωμα που αφήνει πίσω του ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική του διαδρομή. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή στις καρδιές των θαυμαστών του, οι οποίοι εκφράζουν τη στήριξή τους στην οικογένεια.

Η Μαρία Μαζωνάκη στην πρώτη γραμμή

Η Μαρία Μαζωνάκη, η οποία επί χρόνια διατηρούσε ένα χαμηλό προφίλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Η παρουσία της αυτή σηματοδοτεί τον αγώνα της για τη δικαίωση της μνήμης του αδελφού της, αναζητώντας απαντήσεις και απαιτώντας την απόδοση ευθυνών για τον θάνατό του.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit