Σέρρες: Νέο κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε μονάδα στη Λιβαδιά

Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του Νομού Σερρών μετά τον εντοπισμό ενός νέου κρούσματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Η νέα εστία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή της Λιβαδιάς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής. Η συγκεκριμένη περιοχή δοκιμάζεται για άλλη μια φορά από την εμφάνιση του ιού, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη.

Εντοπισμός και άμεσα μέτρα

Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του νέου κρούσματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην ενεργοποίηση των αυστηρών ευρωπαϊκών και εθνικών υγειονομικών πρωτοκόλλων. Αυτά τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται με σκοπό τον άμεσο περιορισμό της εξάπλωσης της νόσας και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, η κτηνοτροφική μονάδα στη Λιβαδιά, όπου εντοπίστηκε η νέα εστία, τέθηκε σε πλήρη απομόνωση. Ακολούθως, ξεκίνησε η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων που ανήκαν στην εκτροφή. Η ενέργεια αυτή είναι επιβεβλημένη για να ανακοπεί αποτελεσματικά η αλυσίδα μετάδοσης του ιού.

Εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και εφαρμόζουν μια σειρά από έκτακτα μέτρα στην πληγείσα περιοχή. Η κινητοποίηση είναι εντατική, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου.

Έχουν ήδη οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Εντός αυτών των ζωνών, ισχύει αυστηρή απαγόρευση κάθε μετακίνησης αιγοπροβάτων, προκειμένου να αποφευχθεί η μεταφορά του ιού σε άλλες περιοχές. Παράλληλα, απαγορεύεται και η διάθεση προϊόντων που προέρχονται από αυτά τα ζώα, χωρίς την ειδική άδεια των αρμόδιων αρχών.

Συνεχείς έλεγχοι και επιτήρηση

Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συστηματικές και συνεχείς κλινικές εξετάσεις σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες. Αυτοί οι έλεγχοι είναι ζωτικής σημασίας για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν ύποπτων συμπτωμάτων της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, επιτρέποντας την άμεση λήψη περαιτέρω μέτρων.

Παράλληλα με τις κλινικές εξετάσεις, διενεργούνται και λεπτομερείς απογραφές του ζωικού κεφαλαίου στις μονάδες που βρίσκονται εντός των ζωνών επιτήρησης. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου σχεδίου επιτήρησης και περιορισμού της νόσου, όπως αυτό προβλέπεται από τα εθνικά και ευρωπαϊκά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Προηγούμενα κρούσματα και συνολικός απολογισμός

Η τελευταία φορά που είχαν επιβεβαιωθεί κρούσματα ευλογιάς στο Νομό Σερρών ήταν στις αρχές Αυγούστου του 2026. Εκείνη την περίοδο, η νόσος είχε εντοπιστεί σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες που λειτουργούν στην περιοχή του Μεγαλοχωρίου, στον Δήμο Σιντικής, γεγονός που υποδεικνύει την επαναλαμβανόμενη εμφάνιση του προβλήματος στον νομό.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΡΤ Σερρών, η κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών είναι ιδιαίτερα σοβαρή όσον αφορά την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Συνολικά, έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα της νόσου, τα οποία κατανέμονται σε 197 διαφορετικές εστίες. Ο συνολικός αριθμός των ζώων που έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς ανέρχεται σε 42.271, αναδεικνύοντας το μέγεθος της πρόκλησης για τον κτηνοτροφικό τομέα της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Topontiki