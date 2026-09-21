Ο υπνοθεραπευτής στην Ευελπίδων για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο υπνοθεραπευτής προσήλθε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η παρουσία του κρίθηκε απαραίτητη για να δώσει απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα που σχετίζονται με την εν λόγω υπόθεση. Κατά την άφιξή του, ο υπνοθεραπευτής συνοδευόταν από τον συνήγορό του, Γιάννη Γλύκα, ενώ επέλεξε να μην προβεί σε δηλώσεις.

Η άφιξη στην Ευελπίδων και η διαδικασία

Ειδικότερα, ο υπνοθεραπευτής έφτασε στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Ο σκοπός της παρουσίας του ήταν να καταθέσει ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, ενεργώντας με την ιδιότητα του μάρτυρα. Η κατάθεσή του εντάσσεται στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η προσέλευση του υπνοθεραπευτή στα δικαστήρια αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς αναμένεται να ρίξει φως σε πτυχές που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η διαδικασία της κατάθεσης είναι σημαντική για την παροχή πληροφοριών που μπορούν να συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου.

Η ιδιότητα του μάρτυρα και η νομική εκπροσώπηση

Ο υπνοθεραπευτής κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αρχές θεωρούν πως διαθέτει κρίσιμες πληροφορίες για την υπόθεση. Η μαρτυρική του κατάθεση αναμένεται να καλύψει συγκεκριμένα σημεία και να απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν προκύψει κατά την προανάκριση.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στα δικαστήρια, ο υπνοθεραπευτής συνοδεύεται από τον συνήγορό του, τον κ. Γιάννη Γλύκα. Σύμφωνα με το Orange Press Agency, η νομική του εκπροσώπηση εξασφαλίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, διασφαλίζοντας την ορθή τήρηση των νομικών πλαισίων. Φτάνοντας στους χώρους των δικαστηρίων, ο ίδιος επέλεξε να μην προβεί σε δηλώσεις προς τους εκπροσώπους του Τύπου, δηλώνοντας ότι θα επιφυλαχθεί να τοποθετηθεί επί της υπόθεσης σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τα κομβικά ερωτήματα προς απάντηση

Μεταξύ των ζητημάτων για τα οποία αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις, ένα από τα βασικότερα αφορά τον λόγο για τον οποίο έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό μια φωτογραφία του τραγουδιστή. Η εν λόγω φωτογραφία φέρεται να ελήφθη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι αρχές επιδιώκουν να κατανοήσουν πλήρως τις συνθήκες αυτής της παραλαβής και τη σημασία της στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Επιπλέον, ο υπνοθεραπευτής καλείται να προσδιορίσει τη φύση και το βάθος της σχέσης του με την κατηγορούμενη γιατρό. Η διευκρίνιση αυτής της σχέσης θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την κατανόηση των πιθανών διασυνδέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων. Η σαφής αποτύπωση αυτής της σχέσης μπορεί να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την πορεία των ερευνών.

Ένα τρίτο κομβικό σημείο της κατάθεσής του αφορά το αν είχε γνώση των ιατρικών πρακτικών που εφάρμοζε η κατηγορούμενη γιατρός. Οι ανακριτικές αρχές επιθυμούν να διαπιστώσουν εάν ο μάρτυρας ήταν ενήμερος για τις μεθόδους και τις διαδικασίες που ακολουθούσε η γιατρός, καθώς και τον βαθμό της εμπλοκής ή της ενημέρωσής του σχετικά με αυτές. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θεωρείται καθοριστική για την πλήρη εικόνα των γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Reader