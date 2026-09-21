Ο υπνοθεραπευτής στον ανακριτή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Νέα στοιχεία για τη δράση του γιατρού

Σημαντικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα στην υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό τη φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, βρίσκεται από τις 10 το πρωί ενώπιον του ανακριτή. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις διεθνείς δραστηριότητες του 54χρονου γιατρού, ο οποίος είναι προφυλακισμένος και κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σχετικά με την προώθηση και εκπαίδευση σε «αναγεννητικές» και κυτταρικές θεραπείες.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

Η σημερινή ημέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να είναι καθοριστική για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο υπνοθεραπευτής έφτασε στην Ευελπίδων λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, Γιάννη Γλύκα, προκειμένου να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή με την ιδιότητα του μάρτυρα. Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια, δεν θέλησε να προβεί σε δηλώσεις, επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί αργότερα.

Ο υπνοθεραπευτής καλείται να δώσει εξηγήσεις για διάφορα ζητήματα. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να απαντήσει για τον λόγο που έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία του τραγουδιστή, να προσδιορίσει τη σχέση του με την κατηγορούμενη γιατρό, αλλά και να διευκρινίσει εάν γνώριζε τις ιατρικές πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε η γιατρός.

Οι διεθνείς δραστηριότητες του κατηγορούμενου γιατρού

Παράλληλα με τις εξελίξεις στην κατάθεση του υπνοθεραπευτή, νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δραστηριότητα του 54χρονου γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο προφυλακισμένος γιατρός φέρεται να είχε εκτεταμένη δράση, διοργανώνοντας σεμινάρια, συμμετέχοντας σε συνέδρια και εκπαιδεύοντας συναδέλφους του σε κυτταρικές θεραπείες και εφαρμογές, τις οποίες παρουσίαζε ως «αναγεννητικές».

Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, φέρεται να προσκαλούσε συναδέλφους του από το εξωτερικό, με σκοπό την εκπαίδευσή τους σε αυτές τις κυτταρικές θεραπείες. Παρουσίαζε τον εαυτό του ως ιδιαίτερα έμπειρο στον συγκεκριμένο τομέα, με απώτερο στόχο τη συνεργασία για την προώθηση ολιστικών θεραπειών και θεραπειών με βλαστοκύτταρα.

Εκπαίδευση και συνεργασίες στο ιατρείο του Κολωνακίου

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στο φως από το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, καταγράφει τον προφυλακισμένο γιατρό να «διδάσκει» μέσα σε αυτό. Αυτό το υλικό ενισχύει την εικόνα του γιατρού ως εκπαιδευτή και πρωτοπόρου στις μεθόδους που εφάρμοζε.

Μία γιατρός, σε λεζάντα βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε την εμπειρία της. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Μια αξέχαστη εμπειρία στην αναζήτηση της γνώσης, της θεραπείας και της καινοτομίας. Αισθάνομαι πραγματικά τιμή που είχα την ευκαιρία να μάθω από τον Δρ. Η. Θ. στην Ελλάδα — αποκτώντας βαθύτερη κατανόηση της θεραπείας με βλαστοκύτταρα και της ολιστικής ευεξίας, ώστε να εξυπηρετώ καλύτερα και να μεταμορφώνω ζωές μέσω μιας φροντίδας που χαρακτηρίζεται από συμπόνια και είναι προηγμένη».

Συναντήσεις και προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής

Περαιτέρω στοιχεία για τις διεθνείς διασυνδέσεις του 54χρονου γιατρού προκύπτουν από μία φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου. Σε αυτήν, ο κατηγορούμενος γιατρός εμφανίζεται να γευματίζει σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη, μαζί με μία συνάδελφό του, δερματολόγο από τις Φιλιππίνες.

Στην περιγραφή της φωτογραφίας, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας, με στόχο την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. Αυτό υπογραμμίζει την προσπάθεια του γιατρού να επεκτείνει την επιρροή του και τις πρακτικές του σε διεθνές επίπεδο.

Ο ρόλος του σε συνέδρια του εξωτερικού

Ο 54χρονος γιατρός είχε έναν ενεργό ρόλο σε διάφορα συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, παρουσίαζε τα μηχανήματα βλαστοκυττάρων, τονίζοντας την αξιοπιστία τους και υποστηρίζοντας ότι δεν εγκυμονούν κίνδυνο για την υγεία των ασθενών.

Η συμμετοχή του σε διεθνή φόρουμ ενίσχυε το προφίλ του ως ειδικού στον τομέα των κυτταρικών και αναγεννητικών θεραπειών, προσελκύοντας πιθανώς το ενδιαφέρον συναδέλφων και εν δυνάμει πελατών από όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis