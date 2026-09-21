Μία ακόμη γυναικοκτονία συγκλονίζει το πανελλήνιο, καθώς τα ξημερώματα ένας 27χρονος άνδρας ομολόγησε τη στυγερή δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ηγουμενίτσα. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε κατακρεουργημένη σε ποδηλατόδρομο της περιοχής το βράδυ της Κυριακής (20/9), φέροντας θανάσιμα τραύματα. Ο δράστης επιχείρησε αρχικά να αποπροσανατολίσει τις αστυνομικές αρχές, στήνοντας ένα σκηνικό που σύντομα κατέρρευσε.

Τα θανάσιμα τραύματα της 25χρονης και ο τόπος του εγκλήματος

Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε σε ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, φέροντας πολλαπλά και θανάσιμα τραύματα. Συγκεκριμένα, βρέθηκε κατακρεουργημένη, με θανάσιμα τραύματα στον λαιμό και την καρωτίδα της κομμένη. Δέχτηκε μαχαιριές σε όλο της το σώμα, τον θώρακα και τη ράχη, ενώ έφερε δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα στο πόδι.

Την 25χρονη εντόπισε ένας πολίτης, ο οποίος τηλεφώνησε στην αστυνομία για να αναφέρει το περιστατικό. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην αποκάλυψη του δράστη.

Το «θέατρο» του δράστη και η ομολογία

Ο 27χρονος, ο οποίος διέμενε μόνιμα στην Αθήνα σε αντίθεση με το θύμα που ζούσε και εργαζόταν στην πόλη της Θεσπρωτίας, επιχείρησε αρχικά να αποπροσανατολίσει τις αστυνομικές αρχές. Υποστήριξε ψευδώς πως και οι δύο δέχθηκαν επίθεση από άγνωστα άτομα, στήνοντας ένα σκηνικό που σύντομα κατέρρευσε υπό το βάρος των στοιχείων. Τηλεφώνησε και ο ίδιος στην Άμεση Δράση ζητώντας βοήθεια, με το τηλεφώνημα στις Αρχές να γίνεται στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη. Εκείνη τη στιγμή, ο 27χρονος δεν μπορούσε να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.

Κατά την εξέτασή του, οι αστυνομικοί άρχισαν να εντοπίζουν αντιφάσεις ανάμεσα στους ισχυρισμούς του και στα στοιχεία που συγκεντρώνονταν από την έρευνα. Υπό την πίεση των αρχών, στις 2:00 τα ξημερώματα, ο 27χρονος λύγισε και παραδέχτηκε προφορικά ότι ήταν εκείνος που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό της 25χρονης.

Οι ισχυρισμοί για το κίνητρο και η σχέση του ζευγαριού

Σύμφωνα με την ομολογία του στους αστυνομικούς, ο 27χρονος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με έβρισε, θόλωσα και την σκότωσα». Σε άλλη αναφορά, φέρεται να είπε: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Ως προς το κίνητρο της άγριας δολοφονίας, ο 27χρονος επικαλέστηκε οικονομικές διαφορές, ισχυριζόμενος ότι η 25χρονη κοπέλα του χρωστούσε χρήματα. Ομολόγησε ότι προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός για οικονομικές διαφορές.

Οι δυο τους, αμφότεροι ελληνικής καταγωγής, υπήρξαν ζευγάρι για περίπου δύο χρόνια. Ωστόσο, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι είχαν χωρίσει από την περίοδο των Χριστουγέννων. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα.

Τραύματα του δράστη και η συνέχεια της έρευνας

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο ιατροδικαστής που τον εξέτασε εντόπισε πολλά αυτοπροκληθέντα τραύματα στον δράστη. Τα τραύματα αυτά εντοπίζονται κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά. Φέρει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα, για το οποίο οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα υποστήριξε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος στην απολογία του, εστιάζοντας στην πλήρη διαλεύκανση των πραγματικών κινήτρων της γυναικοκτονίας. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Αστυνομία να συλλέγει σχολαστικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πειστήρια από τον τόπο του εγκλήματος προκειμένου να κλείσει τον φάκελο αυτής της νέας τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki