Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικα κορίτσια εντοπίστηκαν μόνα σε κεντρική λεωφόρο, συνελήφθη ο πατέρας τους

Ένα περιστατικό που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν να κινούνται μόνα τους σε πεζοδρόμιο επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου. Η απουσία ενήλικης συνοδείας οδήγησε περαστικούς να ειδοποιήσουν την αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 31 ετών πατέρα των παιδιών.

Ο εντοπισμός των ανήλικων κοριτσιών σε κεντρική λεωφόρο

Το μεσημέρι της Κυριακής, η προσοχή περαστικών που κινούνταν στην πολυσύχναστη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στράφηκε σε δύο μικρά κορίτσια. Τα παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν να περπατούν μόνα τους στο πεζοδρόμιο, χωρίς καμία ενήλικη παρουσία να τα συνοδεύει ή να τα επιβλέπει. Η εικόνα των δύο μικρών κοριτσιών να κυκλοφορούν ανεπιτήρητα σε έναν τόσο κεντρικό δρόμο προκάλεσε άμεσα την ανησυχία των πολιτών.

Οι περαστικοί, αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης και τον πιθανό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεντο τα ανήλικα, δεν δίστασαν να ειδοποιήσουν αμέσως τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Η άμεση αντίδραση των πολιτών ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του περιστατικού, θέτοντας σε κίνηση τις διαδικασίες για την προστασία των παιδιών.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών

Κατόπιν της ειδοποίησης, δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν άμεσα στο σημείο της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, όπου είχαν εντοπιστεί τα δύο κορίτσια. Οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν την παρουσία των ανήλικων, ηλικίας 2 και 4 ετών, να κινούνται χωρίς επίβλεψη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν λάβει. Η άμεση επέμβαση κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια των παιδιών, δεδομένου του περιβάλλοντος και της ηλικίας τους.

Οι αρχές ξεκίνησαν τις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση των παιδιών και τον εντοπισμό των γονέων ή κηδεμόνων τους. Η προτεραιότητα ήταν η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των δύο κοριτσιών και η επιστροφή τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον, μακριά από τους κινδύνους ενός πολυσύχναστου δρόμου.

Η διαφυγή από την εποπτεία του πατέρα

Από την έρευνα των αστυνομικών αρχών και σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση που δόθηκε, προέκυψε ότι τα δύο μικρά κορίτσια είχαν διαφύγει της εποπτείας του πατέρα τους. Ο 31 ετών πατέρας τους φέρεται να ήταν υπεύθυνος για τη φύλαξή τους τη στιγμή που εντοπίστηκαν μόνα τους στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου. Η απουσία του πατέρα από το σημείο όπου βρέθηκαν τα παιδιά υποδηλώνει ότι είχαν απομακρυνθεί από τον χώρο όπου θα έπρεπε να βρίσκονται υπό την επίβλεψή του.

Η ανεξέλεγκτη κίνηση των παιδιών σε δημόσιο χώρο, χωρίς την παρουσία ενήλικα, συνιστά σοβαρή παραμέληση της επιμέλειας. Το γεγονός ότι τα κορίτσια ήταν τόσο μικρής ηλικίας, 2 και 4 ετών, καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο ευάλωτη, καθώς δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε ένα αστικό περιβάλλον.

Η σύλληψη του 31χρονου πατέρα για έκθεση ανηλίκων

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 31 ετών πατέρα των δύο ανήλικων κοριτσιών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς οι ενέργειές του εμπίπτουν στην κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων. Το αδίκημα αυτό αφορά την εγκατάλειψη ή την έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, λόγω της απουσίας της απαιτούμενης εποπτείας.

Ο 31χρονος πατέρας αντιμετωπίζει πλέον τις κατηγορίες που προβλέπονται από τον νόμο για την έκθεση ανηλίκων. Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει την ευθύνη των γονέων για την ασφαλή επιμέλεια των παιδιών τους και την ανάγκη για συνεχή προσοχή, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο μικρές ηλικίες που αδυνατούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους.

Με πληροφορίες από: Reader