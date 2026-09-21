Η ατάκα του Σταμάτη Γονίδη που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Μία δήλωση του Σταμάτη Γονίδη επί σκηνής, κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισής του με την Άντζελα Δημητρίου, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο. Η ατάκα του τραγουδιστή, η οποία μεταφέρθηκε μέσω ενός διαλόγου, συσχετίστηκε από πολλούς χρήστες με τον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, παρόλο που δεν αναφέρθηκε κανένα όνομα. Το βίντεο με τη συγκεκριμένη στιγμή έχει γίνει viral, προκαλώντας χιλιάδες επικριτικά σχόλια κατά του Σταμάτη Γονίδη.

Η δήλωση που έγινε viral

Ο Σταμάτης Γονίδης, ενώ βρισκόταν στη σκηνή με την Άντζελα Δημητρίου, διηγήθηκε μία συζήτηση που είχε με ένα μέλος της ασφάλειας του μαγαζιού. Σύμφωνα με τη διήγησή του, ο σεκιούριτι τον ρώτησε αν ήταν καλά, με τον ίδιο τον τραγουδιστή να απαντά: «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε».

Αυτή η δήλωση, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένο όνομα, έγινε αμέσως αντικείμενο συζήτησης και κριτικής. Το βίντεο της στιγμής αυτής άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για το περιεχόμενο και τον τρόπο που ειπώθηκε.

Η σύνδεση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Παρόλο που ο Σταμάτης Γονίδης δεν κατονόμασε κανέναν στη δήλωσή του, το σκηνικό συσχετίστηκε άμεσα με τον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η σύνδεση αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι το ίδιο βράδυ, η Άντζελα Δημητρίου έκανε μία συγκινητική αφιέρωση στον αείμνηστο τραγουδιστή.

Η ατάκα του Γονίδη, σε συνδυασμό με την ατμόσφαιρα και την παρουσία της Άντζελας Δημητρίου, οδήγησε χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου στο συμπέρασμα ότι αναφερόταν στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτή η ερμηνεία της δήλωσης ήταν που πυροδότησε τις έντονες αντιδράσεις και τα επικριτικά σχόλια.

Η αντίδραση της Άντζελας Δημητρίου επί σκηνής

Κατά τη διάρκεια της δήλωσης του Σταμάτη Γονίδη, η Άντζελα Δημητρίου, η οποία βρισκόταν δίπλα του στη σκηνή, αιφνιδιάστηκε εμφανώς από αυτό που άκουσε. Το βίντεο δείχνει την τραγουδίστρια να κοιτάζει τον συνάδελφό της σοκαρισμένη, επιλέγοντας τελικά τη σιωπή ως αντίδραση.

Η έκπληξη και ο φανερός αιφνιδιασμός της Άντζελας Δημητρίου ενίσχυσαν την εντύπωση ότι η δήλωση του Γονίδη ήταν απρόσμενη και ίσως ατυχής, δεδομένων των συνθηκών και της πρόσφατης απώλειας.

Συγκινητική αφιέρωση στον αείμνηστο καλλιτέχνη

Από την πλευρά της, η Άντζελα Δημητρίου επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη με έναν συγκινητικό τρόπο. Η τραγουδίστρια αφιέρωσε τραγούδια στον αείμνηστο καλλιτέχνη, φανερά συγκινημένη από την απώλεια.

Ερμηνεύοντας επιτυχίες του, η Άντζελα Δημητρίου δήλωσε: «Στον έναν και μοναδικό που έφυγε, αλλά είναι κοντά μας. Το παιδί της νύχτας». Στη συνέχεια, τραγούδησε το «Ανήκω σ’ εμένα» και το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», αποτίοντας φόρο τιμής στον συνάδελφό της.

Θύελλα σχολίων στο διαδίκτυο

Το βίντεο με τη δήλωση του Σταμάτη Γονίδη συνεχίζει να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες ξεσπούν κατά του τραγουδιστή, κάνοντας λόγο για ασέβεια στη μνήμη του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Τα σχόλια εστιάζουν στην έλλειψη ευαισθησίας που φέρεται να επέδειξε ο τραγουδιστής, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσφατο χαρακτήρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και την ευρύτερη θλίψη που προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό.

Με πληροφορίες από: Topontiki