Φωτιά στη Σητεία: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες, Κυριακή (20/09), στην περιοχή της Σητείας στην Κρήτη. Παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα στο μέτωπο, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν επί τόπου, καθώς η πυρκαγιά δεν έχει οριοθετηθεί πλήρως και εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες σε διάφορα σημεία. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης που επικρατούσε, είχε σταλεί μήνυμα από τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 για την εκκένωση του οικισμού Καρύδι.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Σητείας, στην Κρήτη, βρίσκεται πλέον υπό μερικό έλεγχο. Οι τελευταίες πληροφορίες που μεταφέρονται από το μέτωπο της πυρκαγιάς, σύμφωνα με το neakriti.gr, κάνουν λόγο για μία σαφώς βελτιωμένη εικόνα στο σημείο, γεγονός που δίνει μια πρώτη ανάσα στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ωστόσο, η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί πλήρως, καθώς παραμένουν ενεργές εστίες σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για συνεχή παρουσία και δράση των πυροσβεστών, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναζωπύρωση και να επιτευχθεί ο πλήρης έλεγχος.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Για την αντιμετώπιση των ενεργών εστιών και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, παραμένει στο σημείο μια ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 135 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από πεζοπόρα τμήματα, ενισχύοντας την προσπάθεια από εδάφους. Παράλληλα, 35 οχήματα βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα και δράση.

Την επίγεια επιχείρηση συμπληρώνουν και δύο εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν συστηματικές ρίψεις νερού. Οι ρίψεις αυτές είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση των διάσπαρτων εστιών, ειδικά σε δύσβατα σημεία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ύφεση του φαινομένου και στην αποτροπή της επέκτασής του.

Η εκκένωση του οικισμού Καρύδι

Κατά την αρχική φάση της πυρκαγιάς, και λόγω της άμεσης απειλής που αυτή συνιστούσε, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112. Μέσω αυτού, στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Καρύδι, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, με την εντολή να απομακρυνθούν άμεσα.

Η οδηγία εκκένωσης προέβλεπε την κατεύθυνση των κατοίκων προς τη Ζάκρο, με την παράλληλη σύσταση να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Αυτή η προληπτική ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποφυγή κινδύνων από την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η έκταση της καταστροφής και οι επιπτώσεις

Σχετικά με την έκταση των ζημιών, ο Απόλλων Φραγκιαδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ), δήλωσε ότι η πυρκαγιά έχει κάψει κυρίως χορτολιβαδική έκταση. Αυτό σημαίνει ότι η καταστροφή αφορά πρωτίστως τη βλάστηση της περιοχής.

Ο κ. Φραγκιαδάκης ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η φωτιά ενδέχεται να έχει επηρεάσει μελίσσια και ζώα που βρίσκονταν στην πληγείσα ζώνη. Ωστόσο, οι πληροφορίες δεν διευκρινίζουν το μέγεθος της επίδρασης ή τον ακριβή αριθμό των ζώων και των μελισσιών που μπορεί να έχουν υποστεί ζημιές.

Με πληροφορίες από: Reader