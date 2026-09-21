Θεσσαλονίκη: Κοριτσάκια 2 και 4 ετών βρέθηκαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο

Δύο μικρά κορίτσια, μόλις 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν να περπατούν μόνα τους σε πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό κινητοποίησε τις αρχές, με την Ελληνική Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του πατέρα των ανήλικων κοριτσιών.
Ο εντοπισμός των παιδιών
Οι δύο αδελφές βρέθηκαν να κινούνται χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικα, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου. Η παρουσία τους, μόνες τους, σε έναν κεντρικό δρόμο της πόλης προκάλεσε την άμεση επέμβαση των αρχών.
Η σύλληψη του πατέρα
Μετά τον εντοπισμό των κοριτσιών, η Ελληνική Αστυνομία ξεκίνησε τις απαραίτητες ενέργειες. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα των δύο ανήλικων, στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού.
Με πληροφορίες από: real.gr