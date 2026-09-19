Ο Τσέντι Όσμαν αισιόδοξος για τον ΠΑΟΚ: «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες»

Ο Τσέντι Όσμαν, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ με 87-81 από τον Παναθηναϊκό σε φιλική αναμέτρηση, δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για τη σεζόν που πρόκειται να ξεκινήσει. Ο Τούρκος παίκτης, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους στον αγώνα κόντρα στην πρώην ομάδα του, έκανε έναν πρώτο απολογισμό της προετοιμασίας, καθώς η επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων πλησιάζει.

Η πορεία του ΠΑΟΚ στην προετοιμασία

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» γνώρισε την πρώτη του ήττα στα φιλικά προετοιμασίας, μετά από ένα σερί επτά συνεχόμενων νικών. Ο Τσέντι Όσμαν δήλωσε πως η ομάδα προσπαθεί για τις νίκες και ότι όλοι οι παίκτες ανέβασαν την απόδοσή τους στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ειδικά μετά το δύσκολο ματς απέναντι στην Παρτίζαν.

Ο ίδιος εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την προσπάθεια, τονίζοντας ότι η ομάδα θα γίνει καλύτερη στο μέλλον. Παρά τα λάθη που έγιναν απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, ο Όσμαν υπογράμμισε ότι ο ΠΑΟΚ δεν το παράτησε, έμεινε στο παιχνίδι και κατάφερε να επιστρέψει από διαφορά εννέα πόντων, παλεύοντας μέχρι τέλους.

Η επιστροφή στην πρώην ομάδα και η υποδοχή των φιλάθλων

Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε για το χειροκρότημα που εισέπραξε από τους φίλους του Παναθηναϊκού, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα καταπληκτικό συναίσθημα. Όπως ανέφερε, ήταν τέλειο που επέστρεψε στο γήπεδο μπροστά τους και αγωνίστηκε ως αντίπαλος. Ο Τούρκος φόργουορντ τόνισε ότι είχε δύο τέλεια χρόνια στην ομάδα του Παναθηναϊκού και διατηρεί μια ισχυρή σύνδεση με τους φιλάθλους της.

Τα τεστ απέναντι σε ομάδες Euroleague και η πίστη για τη συνέχεια

Σχετικά με τα τρία παιχνίδια που έδωσε ο ΠΑΟΚ απέναντι σε ομάδες της Euroleague, ο Όσμαν τα χαρακτήρισε ως ένα καλό τεστ για να διαπιστώσει η ομάδα πού βρίσκεται. Επεσήμανε ότι ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε απέναντι σε καλές ομάδες και αποκόμισε σημαντική γνώση από αυτές τις αναμετρήσεις. Η πεποίθηση που επικρατεί στην ομάδα είναι ότι πιστεύουν στους εαυτούς τους και ότι μπορούν να νικήσουν τους πάντες.

Ο Τσέντι Όσμαν πρόσθεσε ότι είναι νωρίς να μιλάμε για το τέλος της σεζόν, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα προχωράει βήμα-βήμα. Η αισιοδοξία του για τις δυνατότητες του ΠΑΟΚ είναι εμφανής, καθώς η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των επίσημων αγώνων.

Οι στόχοι της σεζόν και η συνεργασία με τον προπονητή Τρινκιέρι

Ο Τσέντι Όσμαν εξέφρασε την άποψη ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ διαθέτει όλα όσα χρειάζεται. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πράγματα στον σύλλογο αλλάζουν και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το χρέος των παικτών είναι να παραμείνουν απόλυτα συγκεντρωμένοι σε όσα συμβαίνουν μέσα στο παρκέ, να δουλέψουν σκληρά στην προετοιμασία και να είναι πανέτοιμοι για τις υποχρεώσεις τους τόσο στην GBL όσο και στο Eurocup.

Όσον αφορά τη συνεργασία του με τον προπονητή Τρινκιέρι, ο Όσμαν τη χαρακτήρισε υποδειγματική μέχρι στιγμής. Επίσης, τόνισε ότι η επικοινωνία που έχει αναπτύξει ο προπονητής με όλη την ομάδα είναι εξαιρετική. Ο Τρινκιέρι ζητάει συνεχώς από τους παίκτες να δίνουν τεράστια βάση και προσοχή στις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, με τον Όσμαν να δηλώνει ότι όλοι είναι πολύ χαρούμενοι που τον έχουν στην ομάδα και μαθαίνουν καθημερινά πολλά πράγματα από αυτόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta