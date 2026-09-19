Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρνοντας στο επίκεντρο ένα νέο πρόσωπο. Πρόκειται για μία γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του τραγουδιστή, η οποία φέρεται να ήταν εκείνη που επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή και κανόνισε το ραντεβού του. Την ίδια στιγμή, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, η οποία ερευνά την οικονομική τους δραστηριότητα και την προέλευση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Το πρόσωπο «κλειδί» που κανόνισε το ραντεβού

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, μία γυναίκα από τον επαγγελματικό χώρο του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να μπει σύντομα στο κάδρο των ερευνών. Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά δύο φορές με τον υπνοθεραπευτή, αναλαμβάνοντας να κλείσει το ραντεβού για τον καλλιτέχνη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν είχε μιλήσει απευθείας με τον υπνοθεραπευτή, αλλά η επικοινωνία έγινε αποκλειστικά μέσω της γυναίκας αυτής.

Μάλιστα, φέρεται να υπήρξε επιμονή από την πλευρά της προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή. Το στοιχείο αυτό θεωρείται σημαντικό για τη διερεύνηση της υπόθεσης και δεν αποκλείεται η γυναίκα να κληθεί τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους και τον τρόπο που κανόνισε το συγκεκριμένο ραντεβού.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή και το αναλυτικό ημερολόγιο

Σημαντική θεωρείται και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα, στις 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής πρόκειται να παρουσιάσει ένα αναλυτικό ημερολόγιο, το οποίο θα περιλαμβάνει τη σειρά των γεγονότων μέρα προς μέρα. Σε αυτό το ημερολόγιο θα καταγράφονται όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις που δέχθηκε.

Ειδικότερα, θα περιλαμβάνονται οι δύο επικοινωνίες που είχε με τη γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του τραγουδιστή, καθώς και όλα τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό. Ο υπνοθεραπευτής έχει ήδη δηλώσει δημόσια τη συνεργασία του με τη γιατρό του Κολωνακίου και είχε αναφέρει ότι συναντήθηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη για πρώτη φορά τη Δευτέρα, πριν από τον θάνατό του, με σκοπό τη λήψη του ιστορικού του. Επίσης, είχε προγραμματιστεί νέα συνάντηση για το απόγευμα της Τετάρτης.

Οικονομική διάσταση της υπόθεσης και έλεγχος περιουσιακών στοιχείων

Παράλληλα, η υπόθεση αποκτά και οικονομική διάσταση, καθώς η έρευνα για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς επεκτείνεται και στην περιουσιακή τους κατάσταση. Ο πρόεδρος της αρμόδιας Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, φέρεται να εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία γύρω από την οικονομική δραστηριότητα των δύο γιατρών. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπει ακόμη και ένα πολυσυζητημένο ρολόι, η αξία του οποίου υπολογίζεται περίπου στις 200.000 ευρώ.

Οι ελεγκτικές αρχές θα εξετάσουν εάν υπάρχουν χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία που δεν δικαιολογούνται από νόμιμες δραστηριότητες των γιατρών. Η Αρχή ερευνά την προέλευση των χρημάτων και των περιουσιακών τους στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα της απόκτησής τους.

Το ιατρείο στο Κολωνάκι και οι δηλώσεις ειδικών

Υπενθυμίζεται ότι βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό να πραγματοποιεί σεμινάριο ενδοφλέβιας θεραπείας με βλαστοκύτταρα σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες είδε το φως της δημοσιότητας. Οι υπηρεσίες της 56χρονης ιατρού, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, διαφημίζονταν μέσω της ιστοσελίδας μιας ελβετικής εταιρείας με μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η εταιρεία, με μία λακωνική δήλωση, εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη και ισχυρίζεται πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Η ελβετική εταιρεία πλάσαρε τις υπηρεσίες της στο κοινό με τις λέξεις: «Ολοκληρωμένη ανακούφιση για τον 21ο αιώνα. Για μια βαθιά αποτοξίνωση, ο οργανισμός χρειάζεται χρόνια. Με εμάς χρειάζονται μόλις 2 ώρες». Η κατηγορούμενη γιατρός αποτελούσε μία από τους συνεργάτες της εταιρείας σε 11 χώρες. Ωστόμως, στην Ελλάδα, το μηχάνημα βρισκόταν σε ένα ιατρείο και το χειριζόταν μια γιατρός χωρίς ειδικότητα. Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι έρευνα των αρχών και στην Κύπρο για ιατρείο στη Λάρνακα, το οποίο φέρεται να είναι αντιπρόσωπος της εταιρείας των συγκεκριμένων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πλαστικός χειρουργός και αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ήταν κατηγορηματικός στις δηλώσεις του: «Αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση δεν είναι ιατρείο, δεν είναι για αδαή γιατρό. Είναι βαρύτερο από την αιμοκάθαρση. Αυτό που είναι γνωστό για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είναι ότι δεν είναι ούτε για αποτοξίνωση ούτε για αντιγήρανση».

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis