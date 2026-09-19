Βριλήσσια: 14χρονος ξυλοκόπησε συμμαθητή του, κινδύνευσε να χάσει το νεφρό του

Ένας 14χρονος στα Βριλήσσια συνελήφθη μετά από άγρια επίθεση σε βάρος συμμαθητή του, ο οποίος κινδύνευσε σοβαρά να χάσει το νεφρό του. Το περιστατικό του ξυλοδαρμού έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, με τον δράστη να οδηγείται στο Αυτόφωρο την Κυριακή.

Η επίθεση και ο τραυματισμός

Η σοβαρή επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, στη συμβολή των οδών Τροίας και Τειρεσίου στα Βριλήσσια. Ο 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον συνομήλικο και συμμαθητή του, προκαλώντας του επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές.

Η βιαιότητα του ξυλοδαρμού ήταν τέτοια που ο ανήλικος μαθητής που δέχθηκε τα χτυπήματα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν κρίσιμη, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να χάσει το νεφρό του λόγω των τραυμάτων που υπέστη.

Οι νομικές ενέργειες και οι συλλήψεις

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο πατέρας του θύματος προσέφυγε στις αρμόδιες Αρχές και υπέβαλε μήνυση για την επίθεση που δέχθηκε το παιδί του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου που φέρεται να εμπλέκεται στον άγριο ξυλοδαρμό.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν και τη μητέρα του ανήλικου δράστη. Η σύλληψη της μητέρας έγινε με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, καθώς φέρει την ευθύνη για την επίβλεψη του παιδιού της.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Ο 14χρονος ανήλικος, ο οποίος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό, αντιμετωπίζει τη διαδικασία του Αυτοφώρου. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο τι ακριβώς προηγήθηκε της επίθεσης και ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε στον άγριο ξυλοδαρμό μεταξύ των δύο συμμαθητών. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr