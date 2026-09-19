Η πολεοδομία Μυκόνου παραμένει σφραγισμένη μετά από εισαγγελική παρέμβαση

Η Πολεοδομία Μυκόνου παραμένει σφραγισμένη για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση που οδήγησε στο κλείσιμο της υπηρεσίας. Η ενέργεια αυτή έχει ως στόχο να επιτρέψει τον έλεγχο δεκάδων υποθέσεων αυθαιρέτων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα στο νησί. Η πρόσβαση στο κτήριο και στα αρχεία έχει απαγορευτεί πλήρως, ακόμα και για τους ίδιους τους εργαζομένους της Πολεοδομίας.

Η εισαγγελική παρέμβαση και ο έλεγχος

Το σφράγισμα της Πολεοδομίας Μυκόνου αποτελεί αποτέλεσμα εισαγγελικής παρέμβασης, η οποία αποσκοπεί στη διερεύνηση εκκρεμών πολεοδομικών ζητημάτων. Για δεύτερο 24ωρο, η υπηρεσία παραμένει κλειστή, με την απαγόρευση πρόσβασης να ισχύει για όλους, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας ελέγχου για πληθώρα υποθέσεων που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πίσω από την εισαγγελική παρέμβαση βρίσκονται εισαγγελικές παραγγελίες και καταγγελίες που δεν είχαν διευθετηθεί στο παρελθόν. Αυτές οι εκκρεμότητες φαίνεται να οδήγησαν στην απόφαση για το σφράγισμα της υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή του ελέγχου.

Οι διαφορετικές εξηγήσεις και το πρόγραμμα e-poleodomia

Ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για εισαγγελικές παραγγελίες και καταγγελίες, η δημοτική Αρχή της Μυκόνου δίνει μια διαφορετική εξήγηση για την κατάσταση. Η δημοτική Αρχή συνδέει το σφράγισμα της Πολεοδομίας με μια δυσλειτουργία του προγράμματος e-poleodomia. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί το μέσο μέσω του οποίου πρωτοκολλούνται όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με πολεοδομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων αυθαιρέτων και των σχετικών καταγγελιών.

Ο δήμαρχος, αναφερόμενος στο περιστατικό, δήλωσε ότι «πριν από δύο μέρες, η Αστυνομία έλαβε εντολή από την εισαγγελία να σφραγίσει την πολεοδομία, προκειμένου να ελεγχθεί το πρόγραμμα e-poleodomia». Πρόσθεσε επίσης ότι «την επόμενη ημέρα ήρθε έγγραφο σε μένα που συνοδευόταν από το έγγραφο της εισαγγελίας, η οποία έλεγε, επειδή έχει κλείσει το πρόγραμμα, να στείλει δύο υπαλλήλους της Πολεοδομίας Σύρου, που είναι η πολεοδομία της πρωτεύουσας, να ελεγχθεί το πρόγραμμα».

Τα επόμενα βήματα της έρευνας

Το επόμενο βήμα στην έρευνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές της εβδομάδας. Τότε, ένα κλιμάκιο της αρμόδιας υπηρεσίας πρόκειται να φτάσει στο νησί της Μυκόνου. Το κλιμάκιο αυτό θα αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία της Πολεοδομίας Μυκόνου και θα ξεκινήσει τον έλεγχό τους. Η όλη διαδικασία του ελέγχου θα διεξαχθεί παρουσία εισαγγελέα, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και τη διαφάνεια των ενεργειών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr