Θάνατος Μαζωνάκη: Στο επίκεντρο γυναίκα που έκλεισε το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως αναφορικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, φέρνοντας στο επίκεντρο το ιατρείο στο Κολωνάκι, τον υπνοθεραπευτή και τη σχέση του με την 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό. Μία γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του τραγουδιστή φέρεται να διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην οικονομική δραστηριότητα των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Το πρόσωπο «κλειδί» και το ραντεβού

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον ένα πρόσωπο «κλειδί», μία γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή η γυναίκα ήταν εκείνη που επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή και έκλεισε το ραντεβού για τον τραγουδιστή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε επικοινωνήσει ο ίδιος με τον υπνοθεραπευτή. Η επικοινωνία φέρεται να έγινε αποκλειστικά μέσω της συγκεκριμένης γυναίκας, η οποία, μάλιστα, επέδειξε επιμονή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του καλλιτέχνη με τον υπνοθεραπευτή. Δεν αποκλείεται η γυναίκα να κληθεί τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή για να καταθέσει.

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή και το ημερολόγιο

Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα (21/9), παρουσιάζοντας ένα αναλυτικό ημερολόγιο με τη σειρά των γεγονότων ανά ημέρα. Σε αυτό το ημερολόγιο αναμένεται να περιλαμβάνονται οι κλήσεις που δέχθηκε, μεταξύ των οποίων οι δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τη γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη.

Επίσης, στο ημερολόγιο θα περιέχονται και τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με την κατηγορούμενη γιατρό. Ο υπνοθεραπευτής έχει ήδη δηλώσει δημόσια ότι συνεργαζόταν με τη γιατρό του Κολωνακίου και ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη για πρώτη φορά τη Δευτέρα πριν από τον θάνατό του, προκειμένου να λάβει το ιστορικό του. Είχε επίσης αναφέρει ότι είχε προγραμματιστεί νέα συνάντηση για το απόγευμα της Τετάρτης.

Έρευνα για τα οικονομικά των γιατρών

Σε ένα διαφορετικό σκέλος της υπόθεσης, η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει στρέψει την προσοχή της στην οικονομική δραστηριότητα των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Οι έρευνες επεκτείνονται στην περιουσιακή τους κατάσταση, με στόχο την πλήρη καταγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις προκειμένου να διερευνηθεί εάν τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα. Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται με νέα στοιχεία να έρχονται συνεχώς στο φως.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr