Δραματικές στιγμές βίωσε μια γυναίκα στον Άγιο Στέφανο το βράδυ της Παρασκευής, όταν τέσσερις ληστές επιχείρησαν να διαρρήξουν το σπίτι της. Η άμεση και αποφασιστική αντίδρασή της, με δυνατές φωνές, αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφερε να τους τρέψει σε φυγή και να αποτρέψει την είσοδό τους στην οικία της, γλιτώνοντας από μια πιθανώς επικίνδυνη συνάντηση.

Η απόπειρα διάρρηξης στον Άγιο Στέφανο

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 9:10 το βράδυ της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Τέσσερις δράστες, με σαφή πρόθεση διάρρηξης, ανέβηκαν τα σκαλιά της οικίας και προσπάθησαν να παραβιάσουν την εξώπορτα, χρησιμοποιώντας λοστούς. Η μεθοδικότητα των ληστών ήταν εμφανής, καθώς παράλληλα με την προσπάθεια παραβίασης της πόρτας, ένας από αυτούς επιχείρησε να απενεργοποιήσει τον συναγερμό του σπιτιού.

Ωστόσο, η προσπάθειά τους δεν στέφθηκε με επιτυχία. Ο διαρρήκτης δεν κατάφερε να απενεργοποιήσει τον συναγερμό, με αποτέλεσμα η συσκευή να σπάσει κάτω και να ενεργοποιηθεί, προκαλώντας έντονη φασαρία. Αυτό το γεγονός ήταν που κινητοποίησε τη γυναίκα, η οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μέσα στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού.

Η γενναία αντίδραση της ενοίκου

Η γυναίκα, ακούγοντας την έντονη φασαρία που προκλήθηκε από την προσπάθεια παραβίασης και την ενεργοποίηση του συναγερμού, αντιλήφθηκε αμέσως ότι υπήρχαν άτομα στο μπαλκόνι της οικίας της. Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, βγήκε αμέσως στο μπαλκόνι και άρχισε να φωνάζει με όλη της τη δύναμη, καλώντας σε βοήθεια και αναφέροντας την παρουσία κλεφτών.

Οι φωνές της «κλέφτες, βοήθεια, βοήθεια, αστυνομία, αστυνομία» ήταν αρκετές για να πανικοβάλουν τους τέσσερις δράστες. Η ίδια περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μιλώντας στον Alpha: «βρισκόμουν μέσα στο υπνοδωμάτιο, ακούω έντονη φασαρία στο μπαλκόνι και αντιλήφθηκα ότι υπήρχαν άτομα στο μπαλκόνι. Φώναξα βοήθεια για να τους τρέψω σε φυγή. Μετά τις φωνές βγήκα έξω, οι κλέφτες μπήκαν στο από κάτω διαμέρισμα ή θα έμπαιναν μέσα ή θα ήμουν αντιμέτωπη μαζί τους με όποιες συνέπειες μπορεί αυτό να έχει».

Οι ληστές, αιφνιδιασμένοι από την αποφασιστική αντίδραση της γυναίκας και τους δυνατούς της κραυγές, τράπηκαν αμέσως σε φυγή, εγκαταλείποντας την προσπάθεια διάρρηξης του σπιτιού και αποχωρώντας από το σημείο.

Η επικοινωνία με τον σύζυγο

Την ώρα του περιστατικού, ο σύζυγος της γυναίκας απουσίαζε από την οικία. Ωστόσο, βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της, γεγονός που αποδείχθηκε κρίσιμο. Ακούγοντας τις φωνές της συζύγου του και την αναστάτωση που επικρατούσε, ο σύζυγος κάλεσε άμεσα σε βοήθεια, ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές για την απόπειρα διάρρηξης.

Ο ίδιος δήλωσε για εκείνες τις στιγμές: «Μιλούσα στο τηλέφωνο και ήταν στο πίσω δωμάτιο. Δεν ήξερα αν την έδεσαν ή τη χτύπησαν αλλά μετά κατάλαβα ότι τους κυνηγούσε». Η αρχική του ανησυχία ήταν μεγάλη, μέχρι να διαπιστώσει ότι η σύζυγός του ήταν ασφαλής και είχε καταφέρει, με την ψυχραιμία της, να διώξει τους επίδοξους διαρρήκτες.

Προηγούμενοι στόχοι των δραστών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συγκεκριμένο σπίτι στον Άγιο Στέφανο δεν ήταν η πρώτη φορά που αποτελούσε στόχο διαρρηκτών, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην περιοχή. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι κουκουλοφόροι δράστες είχαν προηγουμένως διαρρήξει το από κάτω διαμέρισμα, πριν επιχειρήσουν να εισβάλουν στην οικία της γυναίκας. Αυτό υποδηλώνει μια πιθανή μεθοδικότητα στις ενέργειες των ληστών και την επιλογή συγκεκριμένων στόχων στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki