Σύλληψη οδηγού βυτιοφόρου για φωτιά στο Στρυμονικό Σερρών

Στη σύλληψη ενός οδηγού βυτιοφόρου με πινακίδες Πολωνίας προχώρησαν οι αρχές στις Σέρρες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από τον Εθνικό Δρόμο Σερρών Θεσσαλονίκης, κοντά στα Διόδια του Στρυμονικού, κατέκαψε πάνω από 200 στρέμματα μικτής έκτασης. Η έγκαιρη και συντονισμένη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, σε συνεργασία με την περιφέρεια και τους δήμους, απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς σε παρακείμενη δασική έκταση.

Η σύλληψη του οδηγού

Υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Σερρών προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του βυτιοφόρου. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς ο άνδρας κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε περιοχή του δήμου Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Ο οδηγός, που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά, οδηγούσε βυτιοφόρο όχημα με πινακίδες κυκλοφορίας Πολωνίας.

Η έναρξη και η έκταση της πυρκαγιάς

Η φωτιά ξεκίνησε από τον Εθνικό Δρόμο Σερρών Θεσσαλονίκης, σε σημείο που βρίσκεται κοντά στα Διόδια του Στρυμονικού. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα, κατακαίγοντας μια σημαντική έκταση γης στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πυρκαγιά κατέκαψε περισσότερα από 200 στρέμματα. Η έκταση που επλήγη χαρακτηρίζεται ως μικτή, περιλαμβάνοντας τόσο δασικές ζώνες όσο και καλλιέργειες, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων

Η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς απαίτησε μια «γιγαντιαία» και έγκαιρη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στον περιορισμό της καταστροφής.

Ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήταν γρήγορος και αποτελεσματικός. Αυτή η άμεση αντίδραση απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς κατάφερε να αναχαιτίσει μια επικίνδυνη πυρκαγιά προτού αυτή επεκταθεί σε παρακείμενη συμπαγή δασική έκταση, η οποία θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες.

Επίγεια και εναέρια μέσα στη μάχη

Για την κατάσβεση της φωτιάς, χρησιμοποιήθηκαν τόσο επίγεια όσο και εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετείχαν οχτώ αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, τα οποία πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος, ενισχύοντας σημαντικά το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Η προσπάθεια των πυροσβεστών, σε συνδυασμό με την ταχύτητα της επέμβασης, οδήγησε στην εξουδετέρωση της απειλής στο αρχικό της στάδιο. Η αποτελεσματικότητα των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού ήταν καθοριστική για την αποτροπή μεγαλύτερης καταστροφής.

Παραμονή δυνάμεων στην περιοχή

Παρά τον επιτυχή περιορισμό και την εξουδετέρωση της κύριας εστίας της πυρκαγιάς, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή του Στρυμονικού. Η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη κατάσβεση τυχόν αναζωπυρώσεων και την περιφρούρηση της καμένης έκτασης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιτηρούν την περιοχή για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κίνδυνος για το περιβάλλον και τις περιουσίες των κατοίκων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos