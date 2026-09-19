Τραγωδία στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

Βαρύ πένθος και θρήνος έχουν καλύψει τη συνοικία της Χαραυγής στη Λάρισα, μετά την τραγική είδηση του θανάτου ενός 14χρονου παιδιού. Το βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, ο ανήλικος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, βυθίζοντας σε ανείπωτη θλίψη την οικογένειά του και συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει άμεσα έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία, η οποία έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση.

Ο εντοπισμός του ανήλικου στη Χαραυγή

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Χαραυγής, μια συνοικία της Λάρισας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα σε ένα δωμάτιο της οικίας του. Τον άτυχο ανήλικο εντόπισαν οι οικείοι του, οι οποίοι και αντίκρισαν το φρικτό θέαμα κατά την επιστροφή τους στο σπίτι, καθώς τον είχαν αφήσει μόνο του για ένα χρονικό διάστημα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του παιδιού φέρεται να τον είχαν αφήσει μόνο του στο σπίτι για ένα διάστημα περίπου δύο ωρών πριν τον εντοπίσουν. Η στιγμή του εντοπισμού του νεκρού παιδιού προκάλεσε σοκ και απόγνωση στην οικογένεια, η οποία αμέσως κινητοποιήθηκε για να ζητήσει βοήθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η άφιξη του ΕΚΑΒ και η διαπίστωση του θανάτου

Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό το τραγικό γεγονός, κλήθηκε το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Ένα ασθενοφόρο έσπευσε άμεσα στο σημείο της τραγωγίας, στην οικία του 14χρονου στη συνοικία της Χαραυγής Λάρισας. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τους διασώστες να φτάνουν γρήγορα στο σπίτι του ανήλικου, προσπαθώντας να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια.

Παρά την ταχύτητα της επέμβασης και τις προσπάθειες των διασωστών, δυστυχώς δεν κατάφεραν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον 14χρονο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν τον θάνατο του παιδιού επί τόπου, επιβεβαιώνοντας έτσι την τραγική κατάληξη του περιστατικού. Ο θάνατος του ανήλικου βύθισε ακόμη περισσότερο στο πένθος τους οικείους του και όσους βρέθηκαν στο σημείο.

Διερεύνηση των συνθηκών από τις αρχές

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτή η τραγωδία διερευνώνται πλέον ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές. Η έρευνα έχει ως στόχο τη διαλεύκανση όλων των παραμέτρων και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο του 14χρονου παιδιού, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή γεγονότα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία δημόσια διαθέσιμη επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του ανήλικου, καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο βράδυ του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου, στη συνοικία της Χαραυγής. Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία της Λάρισας, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις με ιδιαίτερη προσοχή και θλίψη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki