Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις σε Ριάντ και εγκαταστάσεις της Aramco

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις που εξαπέλυσαν σήμερα εναντίον «ευαίσθητων τοποθεσιών» στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, καθώς και εναντίον εγκαταστάσεων που ανήκουν στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό κολοσσό Aramco στην πόλη-λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ανακοίνωση έκανε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του υεμενίτικου κινήματος, Γιαχία Σαρί. Οι επιθέσεις αυτές έρχονται ενώ σφοδρές μάχες στο νότιο τμήμα της Υεμένης άφησαν πίσω τους 48 νεκρούς τις τελευταίες 24 ώρες.

Εκρήξεις και ζημιές στην πρωτεύουσα Ριάντ

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, κατά τη διάρκεια της νύχτας από την Παρασκευή προς το Σάββατο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στην περιοχή επιβεβαίωσαν τους ήχους των εκρήξεων.

Παράλληλα, κάτοικοι της πόλης ανέφεραν ότι φλόγες και μαύρος καπνός ήταν ορατοί να υψώνονται κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είχε αναφέρει πως μία δεξαμενή καυσίμων της Aramco, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η ανάληψη ευθύνης και οι στόχοι των επιθέσεων

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Telegram ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης διεξήγαγαν με επιτυχία δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, στις επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε «μεγάλος αριθμός βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ και drones».

Ο Σαρί διευκρίνισε τους στόχους των δύο αυτών επιχειρήσεων. Η πρώτη είχε στόχο «ευαίσθητες τοποθεσίες» στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ. Η δεύτερη επιχείρηση στόχευσε εγκαταστάσεις της Aramco στην πόλη-λιμάνι Γιανμπού, η οποία βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η αιτιολόγηση των επιθέσεων από τους Χούθι

Ο εκπρόσωπος των Χούθι ανέφερε ότι οι επιθέσεις αυτές αποτελούν απάντηση στη «συνεχιζόμενη επιθετικότητα» της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη. Επιπλέον, τόνισε ότι οι ενέργειες αυτές έγιναν και ως απάντηση στις «εγκληματικές απόπειρες της (…) να στοχεύσει την πρωτεύουσα Σαναά».

Η Σαναά, η πρωτεύουσα της Υεμένης, βρίσκεται υπό την κατοχή των Χούθι, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση των συγκρούσεων στην περιοχή και την αλληλεπίδραση των στρατιωτικών ενεργειών μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.

Σφοδρές μάχες και απώλειες στην Υεμένη

Παράλληλα με τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, στρατιωτικές πηγές και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές στην Υεμένη τόνισαν νωρίτερα σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι μάχες στο νότιο τμήμα της χώρας ήταν ιδιαίτερα σφοδρές. Αυτές οι συγκρούσεις, που έλαβαν χώρα μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων, οι οποίες υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, και των φιλοϊρανών Χούθι, άφησαν πίσω τους 48 νεκρούς τις τελευταίες 24 ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές στρατιωτικές πηγές, 17 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών. Από την πλευρά τους, οι Χούθι ανέφεραν ότι 31 από τους μαχητές τους σκοτώθηκαν στις ίδιες συγκρούσεις, επιβεβαιώνοντας τον βαρύ φόρο αίματος που πληρώνουν και οι δύο πλευρές.

Με πληροφορίες από: Topontiki