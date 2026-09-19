Νέα δεδομένα στην υπόθεση Μαζωνάκη: Δεύτερο «ολιστικό ιατρείο» στο Κολωνάκι στο μικροσκόπιο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις δραστηριότητες του ζευγαριού των γιατρών που προφυλακίστηκε για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά από ανάρτηση του υπνοθεραπευτή της Κηφισιάς. Η ανάρτηση αυτή αποκαλύπτει την ύπαρξη ενός δεύτερου «ολιστικού ιατρείου» στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, πέραν του ήδη γνωστού στην οδό Καρνεάδου. Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αρμόδιες αρχές.

Το σεμινάριο του υπνοθεραπευτή και η αποκάλυψη

Ο υπνοθεραπευτής είχε γνωστοποιήσει, τον Σεπτέμβριο του 2025, ένα σεμινάριο με θέμα «οι λειτουργίες του ύπνου και η μαγεία των ονείρων». Στην ανάρτησή του, ανέφερε πως αυτό το βιωματικό σεμινάριο-εργαστήρι θα λάμβανε χώρα στον «ανακαινισμένο και εξαιρετικά διαμορφωμένο φιλόξενο χώρο του νέου ολιστικού ιατρείου των… [σ.σ. αναφέρει τα ονόματα των προφυλακισμένων γιατρών]».

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η αναφορά αυτή δεν αφορούσε το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά έναν διαφορετικό χώρο που βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ. Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είχε καθοριστεί στα 350 ευρώ για τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Η σύνδεση με εταιρεία ιατρικών μηχανημάτων

Η διεύθυνση στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, όπου αναφερόταν το σεμινάριο, έχει δηλωθεί ως έδρα μιας εταιρείας που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο των δύο γιατρών. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της πώλησης ιατρικών μηχανημάτων.

Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις αρχές, οι οποίες καλούνται να διερευνήσουν κατά πόσο οι δύο γιατροί συνδέονται με την εταιρεία αυτή. Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ, το καταστατικό της εταιρείας δεν εμφάνιζε επισήμως καμία εμπλοκή των γιατρών.

Επαγγελματική συνεργασία και «ανταλλαγή» πελατών

Ο υπνοθεραπευτής εμφανιζόταν πριν από έναν χρόνο ως διοργανωτής σεμιναρίου στην συγκεκριμένη διεύθυνση της Πατριάρχου Ιωακείμ, χωρίς να διευκρινίζεται εάν επρόκειτο για τον ίδιο όροφο του κτιρίου. Τα νέα δεδομένα υποδεικνύουν μια στενή επαγγελματική συνεργασία μεταξύ του υπνοθεραπευτή και των δύο γιατρών.

Ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής έχει δηλώσει ότι συνεργαζόταν με τη γιατρό του Κολωνακίου. Εκτιμάται ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να περιλάμβανε και «ανταλλαγή» πελατών, με τον έναν να προτείνει πελάτες στον άλλον. Ο υπνοθεραπευτής υποστηρίζει ότι είναι πιστοποιημένος και ότι έχει καθιερώσει «καινοτόμες θεραπευτικές μεθόδους».

Η υπόθεση Μαζωνάκη και η επικείμενη κατάθεση

Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να καταθέσει στον αρμόδιο ανακριτή που χειρίζεται τον φάκελο της υπόθεσης Μαζωνάκη. Η κατάθεσή του εκτιμάται ότι θα επικεντρωθεί κυρίως στις φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη που του εστάλησαν λίγο πριν ο τραγουδιστής υποστεί ανακοπή καρδιάς.

Επιπλέον, το γεγονός ότι, κατά πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο να επισκεφθεί τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά αμέσως μετά τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, δεν περνά απαρατήρητο από τους ερευνητές. Αυτό που εξετάζεται είναι εάν είχε προταθεί στον γνωστό τραγουδιστή κάποια «θεραπεία-πακέτο» που συνδύαζε την πλασμαφαίρεση με τις θεραπείες που διαφήμιζε ο υπνοθεραπευτής. Ερευνάται, δηλαδή, το σενάριο να είχε πειστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να ακολουθήσει έναν συνδυασμό «θεραπειών», προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση του οργανισμού του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis