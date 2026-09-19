Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ένα βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την προφυλακισμένη γιατρό να πραγματοποιεί σεμινάριο ενδοφλέβιας θεραπείας με βλαστοκύτταρα σε συνάδελφό της από τις Φιλιππίνες. Παράλληλα, νέες καταγγελίες αναδεικνύουν τη δράση της ιατρού, ενώ οι αρχές επεκτείνουν τις έρευνες και στην Κύπρο, εξετάζοντας τη σύνδεση με ελβετική εταιρεία πλασμαφαίρεσης.

Το βίντεο από το ιατρείο της Καρνεάδου

Στις 20 Μαΐου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, καταγράφηκε βίντεο στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Σε αυτό, η κατηγορούμενη γιατρός, η οποία έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εμφανίζεται να εφαρμόζει σε ασθενή θεραπεία με βλαστοκύτταρα.

Η συγκεκριμένη θεραπεία παρουσιάζεται στο βίντεο ως μέθοδος ολιστικής ευεξίας. Στο σεμινάριο συμμετείχε μια γιατρός από τις Φιλιππίνες, η οποία, σύμφωνα με δική της ανάρτηση, ευχαρίστησε την κατηγορούμενη για την εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει τη θεραπεία και η ίδια. Από πληροφορίες στο διαδίκτυο προκύπτει ότι η γιατρός από τις Φιλιππίνες εργάζεται σε κλινική που δραστηριοποιείται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την έρευνα γύρω από τα βλαστοκύτταρα.

Νέες καταγγελίες για τη δράση της ιατρού

Την ίδια περίοδο, νέες καταγγελίες έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση της γιατρού. Ένας άνδρας κατήγγειλε ότι η σύζυγός του φέρεται να είχε διαγνωστεί από την ιατρό με καρκίνο στις σάλπιγγες. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, πριν καν ξεκινήσουν οι εξετάσεις που της είχε γράψει, η σύζυγός του είχε ξεκινήσει να λαμβάνει βιταμίνες και συμπληρώματα, τα οποία περιέγραφε ως «μια σακούλα πράγματα».

Ο ίδιος άνδρας, ανησυχώντας για τη δική του υγεία, επισκέφθηκε το ίδιο ιατρείο. Εκεί, όπως περιγράφει, υποβλήθηκε σε μια σειρά εξετάσεων και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μηχανημάτων και βιοσυντονισμού. Ανέφερε ότι τον έβαλαν σε ένα μηχάνημα, όπου καθόταν σε ηλεκτρόδια και ένα μαγνητικό χαλάκι για μιάμιση ώρα, παραμένοντας ακίνητος. Στη συνέχεια, του έγινε αιμοληψία και του παρουσιάστηκε το δείγμα αίματος με τον ισχυρισμό ότι περιείχε μικρόβια.

Η ελβετική εταιρεία και οι υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης

Στην υπόθεση εμπλέκεται και μια ελβετική εταιρεία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, η οποία διαφήμιζε τις υπηρεσίες της 56χρονης ιατρού μέσω της ιστοσελίδας της. Η κατηγορούμενη γιατρός αποτελούσε μία από τους συνεργάτες της εταιρείας σε συνολικά 11 χώρες.

Η εταιρεία πλάσαρε τις υπηρεσίες της στο κοινό με τη φράση: «Ολοκληρωμένη ανακούφιση για τον 21ο αιώνα. Για μια βαθιά αποτοξίνωση, ο οργανισμός χρειάζεται χρόνια. Με εμάς χρειάζονται μόλις 2 ώρες». Στην Ελλάδα, ωστόσο, το μηχάνημα βρισκόταν σε ένα ιατρείο και το χειριζόταν μια γιατρός χωρίς ειδικότητα.

Η θέση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και οι έρευνες

Ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πλαστικός χειρουργός και αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ήταν κατηγορηματικός σχετικά με τη χρήση των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Δήλωσε πως «Αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση δεν είναι ιατρείο δεν είναι για αδαή γιατρό. Είναι βαρύτερο από την αιμοκάθαρση. Αυτό που είναι γνωστό για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είναι ότι δεν είναι ούτε για αποτοξίνωση ούτε για αντιγήρανση».

Σύμφωνα με το διάγραμμα της εταιρείας, η μέθοδος διαχωρίζει το πλάσμα από το αίμα, το φιλτράρει και στη συνέχεια το επανεισάγει στον οργανισμό. Παράλληλα, οι αρχές έχουν επεκτείνει τις έρευνές τους και στην Κύπρο, εξετάζοντας ένα ιατρείο στη Λάρνακα που φέρεται να είναι αντιπρόσωπος της εταιρείας των συγκεκριμένων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η απάντηση της εταιρείας και τα αναπάντητα ερωτήματα

Η ελβετική εταιρεία, με μία λακωνική δήλωση, εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. «Έχουμε ενημερωθεί για τον θάνατο ενός ασθενούς στην Αθήνα και λυπούμαστε βαθύτατα για αυτή την απώλεια. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους οικείους του ασθενούς. Οι συνθήκες του περιστατικού αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές», αναφέρει η δήλωση.

Η εταιρεία ισχυρίζεται πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, ωστόσο παρέμεινε λακωνική σε δύο βασικά ερωτήματα. Δεν απάντησε στο γιατί το μηχάνημα χειριζόταν γιατρός χωρίς ειδικότητα, ούτε στο γιατί διαφημίζονται υπηρεσίες σε ιατρεία και όχι σε νοσοκομεία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit