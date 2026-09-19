Ρήξη χιαστού υπέστη ο Καμίλ Γκραμπάρα της Γιουβέντους

Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε για τη Γιουβέντους, καθώς ο τερματοφύλακας Καμίλ Γκραμπάρα υπέστη ρήξη χιαστού κατά τη διάρκεια προπόνησης. Ο τραυματισμός του Πολωνού γκολκίπερ επιβεβαίωσε τους φόβους των ανθρώπων της ομάδας, δημιουργώντας άμεση ανάγκη για την κάλυψη του κενού κάτω από τα δοκάρια.

Η σοβαρή διάγνωση και η αναμενόμενη απουσία

Ο 27χρονος Καμίλ Γκραμπάρα διαγνώστηκε με ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο, ένα γεγονός που φέρνει τους «Μπιανκονέρι» σε απρόσμενη δυσχερή θέση. Η διάγνωση αυτή επιβεβαιώθηκε μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της προπόνησης, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις του συλλόγου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο Πολωνός τερματοφύλακας αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση από το 2027. Η μακρά αυτή περίοδος αποκατάστασης καθιστά επιτακτική την άμεση εύρεση λύσης για την ενίσχυση του τερματοφυλακτικού τμήματος της ομάδας.

Η πορεία του Πολωνού γκολκίπερ στους «Μπιανκονέρι»

Ο Καμίλ Γκραμπάρα είχε αποκτηθεί από τη Γιουβέντους με τη μορφή δανεισμού από τη Βόλφσμπουργκ. Ο βασικός του ρόλος ήταν να πλαισιώσει τον βασικό τερματοφύλακα, Γκουλιέλμο Βικάριο, προσφέροντας βάθος και επιλογές στην ομάδα.

Ο Πολωνός γκολκίπερ είχε ήδη πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της «Βέκια Σινιόρα». Η πρώτη του εμφάνιση έγινε στην εμφατική νίκη με 5-0 επί της Ναϊμέγκεν, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις πριν τον ατυχές τραυματισμό.

Οι επιλογές της Γιουβέντους μετά τον τραυματισμό

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γκραμπάρα, η Γιουβέντους βρίσκεται σε αναζήτηση λύσεων για την κάλυψη του κενού. Πέρα από τον Γκουλιέλμο Βικάριο, ο μοναδικός διαθέσιμος τερματοφύλακας στο ρόστερ είναι ο 36χρονος Πινσόλιο, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου.

Οι «Μπιανκονέρι» έχουν ήδη στραφεί στην αγορά, αναζητώντας την απόκτηση ενός ελεύθερου τερματοφύλακα. Η κίνηση αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής κάλυψη της θέσης και να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα στην πορεία της αγωνιστικής περιόδου, δεδομένης της μακροχρόνιας απουσίας του Γκραμπάρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta