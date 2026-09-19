Κάθειρξη 21 ετών σε Αλγερινό για βιασμό ημιλιπόθυμης γυναίκας στο Λονδίνο

Σε κάθειρξη 21 ετών καταδικάστηκε στην Αγγλία ένας 28χρονος Αλγερινός, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον φρικιαστικό βιασμό μιας ημιλιπόθυμης γυναίκας στο δυτικό Λονδίνο. Το δικαστήριο του Isleworth Crown Court επέβαλε την ποινή στον Σάλεμ Ρεκούμπ, αφού τον βρήκε ένοχο για τρεις κατηγορίες βιασμού και δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης. Ο δικαστής χαρακτήρισε τον δράστη «δημόσιο κίνδυνο», έπειτα από την αποκάλυψη των λεπτομερειών της επίθεσης που διέπραξε τον Ιούλιο του 2024.

Η φρικιαστική επίθεση στο Τσέλσι

Το θύμα, μια γυναίκα 40 ετών, επέστρεφε στο σπίτι της μετά από μια έξοδο με φίλους, όταν ένιωσε αδιαθεσία μέσα στο λεωφορείο. Αναγκάστηκε να αποβιβαστεί νωρίτερα από τον προορισμό της, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο της περιοχής Τσέλσι του Λονδίνου. Εκεί τη βρήκε ο 28χρονος Σάλεμ Ρεκούμπ, ο οποίος δεν γνώριζε το θύμα.

Όπως κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ο Ρεκούμπ έσυρε τη γυναίκα από τα χέρια σε έναν παράδρομο, περιγράφοντας την κίνησή του ως να έσερνε μια «πάνινη κούκλα». Σκοπός του ήταν να τη μεταφέρει μακριά από τα βλέμματα των περαστικών. Στη συνέχεια, την τοποθέτησε ανάμεσα σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, όπου εξαπέλυσε την επίθεσή του.

Η εφιαλτική δοκιμασία διήρκεσε συνολικά 17 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο δράστης της έλεγε συνεχώς: «Πρέπει να κάνεις ησυχία». Η βίαιη πράξη είχε ως αποτέλεσμα η γυναίκα να φέρει συνολικά 33 μώλωπες σε ολόκληρο το σώμα της.

Η προσπάθεια παραπλάνησης και η παρακολούθηση στο νοσοκομείο

Αμέσως μετά την πράξη του, ο Σάλεμ Ρεκούμπ κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, δεν αποκάλυψε την αλήθεια στις αρχές. Αντιθέτως, ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα είχε απλώς καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Παράλληλα, έδωσε ψευδές όνομα στους αστυνομικούς, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως έναν περαστικό που ενδιαφέρθηκε να βοηθήσει το θύμα.

Η προσπάθεια παραπλάνησης συνεχίστηκε, καθώς ο Ρεκούμπ ακολούθησε το ασθενοφόρο που μετέφερε τη γυναίκα μέχρι το νοσοκομείο. Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του νοσοκομείου τον κατέγραψαν να χαμογελά ενώ περπατούσε στους διαδρόμους. Κοιτούσε επίμονα μέσα στους θαλάμους εξέτασης, προσπαθώντας να εντοπίσει τη γυναίκα. Όταν ένας εργαζόμενος του νοσοκομείου τον ρώτησε τι έκανε εκεί, εκείνος απάντησε: «Είμαι εδώ για να βρω κάποιον».

Η αποκάλυψη και η σύλληψη

Η φρικιαστική επίθεση αποκαλύφθηκε πλήρως όταν η γυναίκα ανάκτησε τις αισθήσεις της. Κατάφερε να περιγράψει στους διασώστες τι ακριβώς είχε συμβεί. Αυτή η μαρτυρία οδήγησε τις αρχές στην ταυτότητα του δράστη. Ο Αλγερινός Σάλεμ Ρεκούμπ συνελήφθη εννέα ημέρες μετά το περιστατικό.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου

Το δικαστήριο του Isleworth Crown Court έκρινε ένοχο τον 28χρονο Σάλεμ Ρεκούμπ για τις πράξεις του. Συγκεκριμένα, καταδικάστηκε για τρεις κατηγορίες βιασμού και δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης. Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν κάθειρξη 21 ετών. Ο δικαστής, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη βιαιότητα της επίθεσης, χαρακτήρισε τον δράστη «δημόσιο κίνδυνο».

Οι καταστροφικές συνέπειες για το θύμα

Οι συνέπειες της επίθεσης για τη γυναίκα υπήρξαν καταστροφικές. Έκτοτε, παρουσίασε κρίσεις και χρειάστηκε επανειλημμένες νοσηλείες σε νοσοκομείο. Μάλιστα, εισήχθη σε μονάδα ψυχικής υγείας, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα μετά το τραυματικό γεγονός.

Σε μια γραπτή δήλωσή της προς το δικαστήριο, η γυναίκα περιέγραψε τον αντίκτυπο της επίθεσης στη ζωή της. «Αυτό κατέστρεψε τη ζωή μου και δεν είμαι πλέον ο ίδιος άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι «Βρίσκομαι σε μια διαρκή κατάσταση φόβου», υπογραμμίζοντας το μόνιμο ψυχολογικό τραύμα που υπέστη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta