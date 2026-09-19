Η Παρτίζαν επικράτησε της Μπουργκ και κατέκτησε την τρίτη θέση στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Η Παρτίζαν έβγαλε το άχτι της απέναντι στην Μπουργκ και με όπλο την επιθετική της πολυφωνία επικράτησε με 101-77, κατακτώντας την τρίτη θέση στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο του μικρού τελικού, με τους Σέρβους να δείχνουν την ανωτερότητά τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η επικράτηση της Παρτίζαν στον μικρό τελικό

Η Παρτίζαν αντιμετώπισε την Μπουργκ στον μικρό τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Οι Σέρβοι είχαν προηγουμένως ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ, μετά από ένα buzzer beater του Φόστερ, ενώ οι Γάλλοι δεν είχαν καταφέρει να ανταγωνιστούν τον Παναθηναϊκό στις προηγούμενες αναμετρήσεις τους στο τουρνουά.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, η Παρτίζαν κατάφερε να επικρατήσει με το τελικό σκορ 101-77. Αυτή η νίκη της εξασφάλισε την τρίτη θέση στο τουρνουά, αφήνοντας την Μπουργκ στην τέταρτη.

Η επιθετική πολυφωνία των Σέρβων

Η ομάδα του Ζόαν Πενιαρόγια ξεχώρισε για την επιθετική της πολυφωνία από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Όλοι οι παίκτες της βρήκαν τον δρόμο τους προς το καλάθι, με τους Γουίλις και Βιλντόζα να έχουν τον πρώτο λόγο στην επίθεση, οδηγώντας την ομάδα σε ένα δυναμικό ξεκίνημα.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι Σέρβοι παρουσιάστηκαν εξαιρετικά εύστοχοι από την περιφέρεια, σημειώνοντας 53.3% με 8/15 τρίποντα. Αυτή η υψηλή ευστοχία τους επέτρεψε να χτίσουν ένα προβάδισμα και να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα.

Η αντίδραση της Μπουργκ στο πρώτο μέρος

Στον αντίποδα, η Μπουργκ προσπάθησε να μείνει ανταγωνιστική απέναντι στην επιθετική ορμή της Παρτίζαν. Παρά την πίεση, η γαλλική ομάδα κατάφερε να κλείσει το πρώτο μέρος με το σκορ στο 49-45 υπέρ των Σέρβων, διατηρώντας μια σχετική επαφή στο σκορ.

Ο Λιονέλ Γκαουντού αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για την Μπουργκ στο πρώτο ημίχρονο, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ και να αντισταθεί στην ανωτερότητα της Παρτίζαν.

Το ξέσπασμα της Παρτίζαν μετά την ανάπαυλα

Μετά την ανάπαυλα, η Παρτίζαν πραγματοποίησε ένα επιμέρους σκορ 33-13, εκτοξεύοντας τη διαφορά. Με τους Βιλντόζα, Τζεκίρι και Τζόουνς να πρωταγωνιστούν, η σερβική ομάδα βρήκε τον τρόπο να αυξήσει το προβάδισμά της στους 24 πόντους, φτάνοντας το σκορ στο 82-58.

Η Μπουργκ αδυνατούσε να αντιδράσει σε αυτό το ξέσπασμα των αντιπάλων της, με αποτέλεσμα η διαφορά να διευρυνθεί σημαντικά. Η Παρτίζαν εκμεταλλεύτηκε πλήρως την επιθετική της δυναμική και την ευστοχία της, δημιουργώντας ένα ασφαλές προβάδισμα.

Οι πρωταγωνιστές της νίκης

Πρώτος σκόρερ για τους Σέρβους αναδείχθηκε ο Λούκα Βιλντόζα, ο οποίος σημείωσε 18 πόντους με 3/3 τρίποντα, ενώ πρόσθεσε 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση της ομάδας του.

Επίσης, οι Τζόουνς, Τόμπσον και Τζεκίρι ακολούθησαν με διψήφιο αριθμό πόντων, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιθετική παραγωγή της Παρτίζαν. Η ομαδική προσπάθεια και η συνεισφορά πολλών παικτών ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στην άνετη νίκη.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η γαλλική ομάδα «ροκάνισε» τη διαφορά με έφεση από την περιφέρεια, όμως εν τέλει η Παρτίζαν κατάφερε με άνεση να κάνει δική της την τρίτη θέση στο τουρνουά, διατηρώντας το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta