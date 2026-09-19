Αποτελέσματα Bundesliga: Πρώτη απώλεια για τη Φράιμπουργκ, βυθίζεται η Γκλάντμπαχ

Η Φράιμπουργκ υπέστη την πρώτη της απώλεια στην Bundesliga, καθώς έμεινε στο 2-2 με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, μετά από ένα παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές στο σκορ. Την ίδια ώρα, η Μάιντς επικράτησε εκτός έδρας της Γκλάντμπαχ με σκορ 4-3, αφήνοντας τους γηπεδούχους χωρίς βαθμό μετά από τέσσερις αγωνιστικές. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Βέρντερ σημείωσε μια εντυπωσιακή ανατροπή κόντρα στην Άουγκσμπουργκ, ενώ το Αμβούργο πήρε την πρώτη του νίκη απέναντι στην Κολωνία.

Η ισοπαλία της Φράιμπουργκ στη Φρανκφούρτη

Μετά από ένα εντυπωσιακό σερί τριών συνεχόμενων νικών στο πρωτάθλημα, η Φράιμπουργκ δεν κατάφερε να προσθέσει άλλο ένα τρίποντο, φέρνοντας ισοπαλία 2-2 στην έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ, όταν ο Εμπνουταλίμπ βρήκε δίχτυα στο 10ο λεπτό, δίνοντας προβάδισμα στους «Αετούς».

Ωστόσο, η απάντηση από την πλευρά της Φράιμπουργκ ήρθε στο 34ο λεπτό, με τον Σέρνμπαχ να ισοφαρίζει σε 1-1. Η χαρά των φιλοξενούμενων δεν κράτησε πολύ, καθώς δύο λεπτά αργότερα, στο 36', ο Μπούρκαρντ έβαλε ξανά μπροστά την Άιντραχτ. Το τελικό 2-2 διαμορφώθηκε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 48ο λεπτό, χάρη σε τέρμα του Σουζούκι, με το σκορ να παραμένει αμετάβλητο μέχρι το τέλος.

Νέα ήττα για την Γκλάντμπαχ που παραμένει χωρίς βαθμό

Η Γκλάντμπαχ συνεχίζει να απογοητεύει τους φιλάθλους της, καθώς γνώρισε νέα ήττα εντός έδρας, αυτή τη φορά με 4-3 από τη Μάιντς. Με αυτό το αποτέλεσμα, τα «Πουλάρια» παραμένουν χωρίς κανέναν βαθμό μετά από τέσσερις αγωνιστικές στην Bundesliga, δείχνοντας μια θλιβερή εικόνα.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά, ανοίγοντας το σκορ στο 11ο λεπτό με τον Νόιχαους, αλλά η Μάιντς απάντησε γρήγορα, ισοφαρίζοντας στο 18' με τον Τιτζ. Ο Μπέκερ ανέτρεψε τα δεδομένα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, στο 45+1', δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Στο 57', ο Ντικς έχασε την ευκαιρία να φέρει ξανά το ματς στα ίσα, αστοχώντας από την άσπρη βούλα. Παρ' όλα αυτά, η ισοφάριση σε 2-2 ήρθε δύο λεπτά αργότερα, στο 59', από τον Λιντμπεργκ. Η Μάιντς όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, με τον Μαρτέλ να διαμορφώνει το 3-2 στο 78ο λεπτό και τον Ντα Κόστα να σημειώνει το τέταρτο τέρμα για την ομάδα του. Ο Μασίνο μείωσε στο τελικό 4-3 με πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Εντυπωσιακή ανατροπή της Βέρντερ στη Βρέμη

Μία τρομερή αναμέτρηση έλαβε χώρα στη Βρέμη, όπου η Βέρντερ κατάφερε να ανατρέψει ένα εις βάρος της σκορ και να επικρατήσει της Άουγκσμπουργκ με 3-2. Οι «Πράσινοι» βρέθηκαν να χάνουν με δύο τέρματα διαφορά, μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα στον αγώνα.

Οι «Βαυαροί» προηγήθηκαν αρχικά με τον Φέλχαουερ στο 18ο λεπτό και διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μπρέκελμαν στο 58'. Ωστόσο, η Βέρντερ δεν το έβαλε κάτω και ξεκίνησε την αντεπίθεσή της. Ο Γκρουλ μείωσε σε 2-1 στο 66', δίνοντας το έναυσμα για την ανατροπή. Στη συνέχεια, ο Φίλκρουγκ ισοφάρισε στο 86', και ο Βάιζερ ολοκλήρωσε το ανέλπιστο τρίποντο για τη Βέρντερ, σημειώνοντας το νικητήριο γκολ στο 90+3' των καθυστερήσεων.

Πρώτη νίκη για το Αμβούργο

Το Αμβούργο κατάφερε επιτέλους να σημειώσει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας εντός έδρας της Κολωνίας με σκορ 2-1. Η ομάδα έδειξε αποφασιστικότητα και κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς που τόσο είχε ανάγκη.

Τα τέρματα που χάρισαν τη νίκη στο Αμβούργο σημειώθηκαν από τον Καπάλντο στο 44ο λεπτό και τον Πόουλσεν στο 51ο λεπτό, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα. Για τους «Τράγους» της Κολωνίας, ο Άτσε κατάφερε να μειώσει το σκορ στο 90ό λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta