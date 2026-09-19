Ο Βασίλης Σπανούλης βλέπει τον Άρη να χτίζει χαρακτήρα μέσα από τις ανατροπές

Ο Βασίλης Σπανούλης παρατηρεί ότι η ομάδα του, ο Άρης, αναπτύσσει προσωπικότητα μέσα από την ικανότητά της να επιστρέφει σε παιχνίδια όπου βρίσκεται πίσω στο σκορ με διψήφια διαφορά. Αυτό το στοιχείο αποτελεί σημαντική ένδειξη για τον 44χρονο τεχνικό, ο οποίος εστιάζει στο χτίσιμο χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Οι προτεραιότητες και η νέα σύνθεση του Άρη

Βασικές προτεραιότητες για τον Βασίλη Σπανούλη, κατά την περίοδο της προετοιμασίας, είναι το χτίσιμο χαρακτήρα, παράλληλα με τις απαραίτητες βελτιώσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ο προπονητής του Άρη αντιλαμβάνεται ότι μια νέα ομάδα, η οποία αποτελείται από έντεκα καινούργιους παίκτες, χρειάζεται τον χρόνο της για να αποκτήσει την επιθυμητή συνοχή.

Κατ’ επέκταση, τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της ομάδας θεωρούνται αναγκαίος συνοδοιπόρος σε αυτό το μονοπάτι. Αυτή η εκτίμηση του τεχνικού βρίσκει σύμφωνους και όσους έχουν παρακολουθήσει τον νέο Άρη, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τον περιορισμένο χρόνο που είχε στη διάθεσή του το σύνολο των παικτών.

Ικανοποίηση μετά την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα

Μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, ο Βασίλης Σπανούλης επανέλαβε τρεις βασικές φράσεις. Η πρώτη αφορούσε την ικανοποίησή του για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας, ή πιο συγκεκριμένα, για τον βαθμό συνεργασίας και αφομοίωσης των όσων ζητά το τεχνικό επιτελείο. Ο Θεσσαλός προπονητής δεν μπαίνει ποτέ στη λογική των αριθμών για να προσδιορίσει το ποσοστό ετοιμότητας της ομάδας του, καθώς θεωρεί αδύνατο να οριστεί το «ταβάνι» μιας νέας ομάδας που δεν έχει παρουσιάσει ακόμη το σύνολο των χαρακτηριστικών της.

Οι «επιστροφές» ως δείγμα προσωπικότητας

Η δεύτερη φράση του Βασίλη Σπανούλη αναφερόταν στις «επιστροφές» της ομάδας. Τα αναπόφευκτα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση φέρνουν διαφορές στο σκορ, αλλά ο Άρης έχει δείξει ικανότητα αντίδρασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αναμέτρηση απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο τουρνουά της Κύπρου, όπου ο Άρης βρέθηκε πίσω με 15 πόντους.

Ωστόσο, στα τέλη της τρίτης περιόδου, πραγματοποίησε ολική ανατροπή, με το παιχνίδι να κρίνεται τελικά σε ένα ή δύο σουτ. Παρόμοια εικόνα παρουσιάστηκε και στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, όπου οι Σέρβοι ξέφυγαν δύο φορές με διψήφιες διαφορές, αλλά ο Άρης επέστρεψε στο σκορ. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση κρίθηκε από ένα σουτ του Τσίμα Μονέκε. Για τον Βασίλη Σπανούλη, αυτή η συμπεριφορά υποδηλώνει μια ομάδα με προσωπικότητα και χαρακτήρα.

Το επίπεδο απόδοσης βάσει των συνθηκών

Η τρίτη φράση του προπονητή αφορούσε το επίπεδο απόδοσης της ομάδας για την εποχή και βάσει των υφιστάμενων συνθηκών. Για μια ομάδα που μόλις έχει φτάσει σε διψήφιο νούμερο προπονήσεων, η ανταγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει απέναντι σε ομάδες της Euroleague ξεπερνά τις προσδοκίες για αυτή την περίοδο.

Ο Άρης αποτελεί τη μοναδική ομάδα, πλην του Παναθηναϊκού (λόγω τραυματισμών), στην οποία ενσωματώθηκαν έξι παίκτες στις αρχές του Σεπτέμβρη. Επιπλέον, η ομάδα συνεχίζει να πορεύεται με τέσσερις απουσίες λόγω τραυματισμών, γεγονός που καθιστά την απόδοσή της ακόμη πιο αξιοσημείωτη.

Ασυνήθιστη συμπεριφορά και χαρακτήρας αντίδρασης

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος μετά τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, παρόλο που δεν συνηθίζει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, έκανε λόγο για ασυνήθιστη συμπεριφορά για μια νέα ομάδα. Περισσότερο όμως τον ευχαριστεί το γεγονός ότι ο Άρης έχει αρχίσει να χτίζει έναν χαρακτήρα αντίδρασης.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, ένα παιχνίδι μπορεί να «στραβώσει», αλλά ένα γκρουπ πρέπει πάντα να βρίσκει τον τρόπο να αντιδρά στις δυσκολίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta