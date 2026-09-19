Φυγόδικος από το 2018 συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη: Ζούσε ως τρανς γυναίκα με την ταυτότητα της αδελφής του

Τούρκος άνδρας, ο οποίος καταζητούνταν από το 2018, ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη, να ζει ως τρανς γυναίκα με εντελώς διαφορετική εμφάνιση. Ο Τουγρούλ Μπασάρ, όπως είναι το όνομά του, είχε καταφέρει να διαφύγει της σύλληψης για χρόνια, υιοθετώντας μια νέα ταυτότητα και αλλάζοντας δραστικά την εξωτερική του εικόνα.

Η καταδίκη και η φυγή του Τουγρούλ Μπασάρ

Ο Τούρκος υπήκοος Τουγρούλ Μπασάρ είχε καταδικαστεί για τρεις ληστείες που διαπράχθηκαν το 2010. Οι ληστείες αυτές είχαν γίνει ενώ ο Μπασάρ παρίστανε δημόσιο αξιωματούχο, γεγονός που προσέδιδε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πράξεις του.

Το 2018, ο Μπασάρ κατάφερε να δραπετεύσει, προκειμένου να αποφύγει την έκτιση μιας ποινής φυλάκισης τριών ετών που του είχε επιβληθεί. Έκτοτε, οι αρχές τον αναζητούσαν αδιάκοπα, αλλά όλες οι προσπάθειες εντοπισμού του είχαν αποβεί άκαρπες μέχρι πρόσφατα.

Η ειδική επιχείρηση και η ανακάλυψη στην Κωνσταντινούπολη

Η μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση του Μπασάρ ήρθε όταν οι αρχές τον αναγνώρισαν στην περιοχή Καντίκιοϊ της Κωνσταντινούπολης. Ο εντοπισμός του έγινε κατά τη διάρκεια μιας ειδικής επιχείρησης που είχε σχεδιαστεί με σκοπό να οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης φυγάδες, οι οποίοι είχαν ποινές φυλάκισης που δεν είχαν εκτίσει.

Αυτό που έκανε την υπόθεση του Μπασάρ να ξεχωρίζει από άλλες που επιλύθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης ήταν η ανακάλυψη πως ζούσε ως γυναίκα για χρόνια. Είχε υιοθετήσει την ταυτότητα της αδερφής του και είχε αλλάξει την εμφάνισή του σε σημείο που είχε γίνει αγνώριστος.

Η μεταμόρφωση και η χρήση διαφορετικής ταυτότητας

Ο Τουγρούλ Μπασάρ είχε επιτύχει μια τόσο ριζική μεταμόρφωση, ώστε οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν πλέον να βασίζονται σε παλαιότερες φωτογραφίες του για να τον αναγνωρίσουν. Η αλλαγή στην εμφάνισή του ήταν τόσο εκτεταμένη που τον καθιστούσε πρακτικά ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αναφορές, η μεταμόρφωση του Μπασάρ ήταν άψογη. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ακόμα και την πιθανότητα να είχε υποβληθεί σε αλλαγή φύλου για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα, αν και αυτή η εκδοχή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα μέχρι στιγμής.

Η μέθοδος εντοπισμού από τις αρχές

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Τουγρούλ Μπασάρ μετά από τόσα χρόνια. Ωστόσο, πιστεύεται ότι χρησιμοποίησαν συστήματα παρακολούθησης στην οικογένειά του και σε γνωστούς συνεργάτες του, προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις κινήσεις του.

Μέσω αυτής της παρακολούθησης, ανακάλυψαν πως υπήρχαν δύο νεαρές κυρίες που ζούσαν στο σπίτι της αδερφής του. Αυτές οι δύο γυναίκες, προφανώς, χρησιμοποιούσαν την ίδια ταυτότητα όταν έβγαιναν έξω. Οι αρχές κατέφυγαν στο να ακολουθούν τη μυστηριώδη γυναίκα που παρίστανε την αδερφή του και να συλλέγουν στοιχεία, μέχρι να βεβαιωθούν ότι ήταν ο καταζητούμενος.

Η σύλληψη και η ταυτότητα στη φυλακή

Όταν η αστυνομία, τελικά, κατέφθασε στο σπίτι του και τον συνέλαβε, ο Τουγρούλ Μπασάρ είχε μαζί του την ταυτότητα της αδερφής του. Ωστόσο, ένα τεστ δακτυλικών αποτυπωμάτων κατάφερε να τον ξεσκεπάσει και να επιβεβαιώσει την πραγματική του ταυτότητα.

Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ο Τουγρούλ Μπασάρ θα εκτίσει την ποινή φυλάκισής του σε φυλακή ανδρών, ανεξάρτητα από το πως αυτοπροσδιορίζεται. Επειδή δεν ενημέρωσε ποτέ επίσημα το όνομα ή το φύλο του στο σύστημα δημοσίων σχέσεων της Τουρκίας, θα καταχωρηθεί σύμφωνα με εκείνο που αναγράφεται στην ταυτότητά του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta