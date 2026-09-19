Βριλήσσια: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας, με θύμα έναν 14χρονο μαθητή, σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή των Βριλησσίων. Ο ανήλικος μαθητής δέχθηκε επίθεση από συμμαθητή του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς υπήρχε κίνδυνος για ένα από τα νεφρά του, όπως προέκυψε από την ιατρική εξέταση.

Το περιστατικό στα Βριλήσσια

Το βίαιο αυτό περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, στη συμβολή των οδών Τροίας και Τειρεσίου, στην περιοχή των Βριλησσίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 14χρονος μαθητής φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του, προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς.

Η επίθεση περιελάμβανε επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, τα οποία δέχθηκε το θύμα από τον φερόμενο δράστη. Η σφοδρότητα των χτυπημάτων ήταν τέτοια που οδήγησε τον ανήλικο σε κατάσταση που απαιτούσε άμεση ιατρική περίθαλψη, καθώς οι τραυματισμοί του ήταν εκτεταμένοι.

Σοβαρός τραυματισμός και νοσηλεία

Μετά την επίθεση, ο 14χρονος μαθητής μεταφέρθηκε άμεσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Η μεταφορά του έγινε με ίδια μέσα, λόγω της επείγουσας φύσης της κατάστασής του. Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρούς τραυματισμούς, οι οποίοι προκλήθηκαν από τα χτυπήματα που δέχθηκε.

Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος για την απώλεια ενός νεφρού του 14χρονου, γεγονός που υπογραμμίζει τη σφοδρότητα και την επικινδυνότητα της επίθεσης που δέχθηκε. Η κατάσταση αυτή κατέστησε επιτακτική την άμεση και εντατική ιατρική παρακολούθηση του ανήλικου θύματος.

Νομικές ενέργειες και συλλήψεις

Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, ο πατέρας του 14χρονου θύματος προχώρησε στην υποβολή μήνυσης για το περιστατικό. Η μήνυση αυτή ενεργοποίησε τις διαδικασίες της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ανέλαβε την διερεύνηση της υπόθεσης και την αναζήτηση των υπευθύνων.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη του ανήλικου που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του φερόμενου δράστη, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ένα αδίκημα που αφορά την ευθύνη των γονέων για την επίβλεψη των παιδιών τους.

Εξελίξεις στην υπόθεση

Μετά τη σύλληψή της, η μητέρα του 14χρονου δράστη αφέθηκε ελεύθερη. Η απελευθέρωσή της έγινε με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι προσωρινής κράτησης για την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Όσον αφορά τον 14χρονο που φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του, αυτός πρόκειται να οδηγηθεί την Κυριακή στο αυτόφωρο. Η διαδικασία αυτή θα καθορίσει τα επόμενα βήματα της δικαιοσύνης σχετικά με το σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε στα Βριλήσσια.

Με πληροφορίες από: Topontiki