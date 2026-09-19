Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση Μαζωνάκη

Βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας παρουσιάζει τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη να πραγματοποιεί εκπαιδευτικό σεμινάριο. Το βίντεο δείχνει τον προφυλακισμένο γιατρό να εκπαιδεύει μία συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες πάνω στην ενδοφλέβια θεραπεία βλαστοκυττάρων. Η εκπαίδευση αυτή αφορούσε την ολιστική ευεξία και διεξήχθη στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Η εκπαίδευση σε ενδοφλέβια θεραπεία βλαστοκυττάρων

Στο βίντεο, ο προφυλακισμένος γιατρός, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, φαίνεται να υποβάλλει μία ασθενή σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Η συγκεκριμένη θεραπεία, όπως αναφέρεται, αποσκοπεί στην ολιστική ευεξία. Η διαδικασία αυτή έλαβε χώρα στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου ο γιατρός παρείχε τις υπηρεσίες του.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος εκπαίδευε μία συνάδελφό του, η οποία προέρχεται από τις Φιλιππίνες. Η εκπαίδευση επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της ενδοφλέβιας θεραπείας βλαστοκυττάρων. Η γιατρός από τις Φιλιππίνες εκφράζει μάλιστα την ευγνωμοσύνη της για την εκπαίδευση που έλαβε, μέσω ανάρτησής της.

Η γιατρός από τις Φιλιππίνες και η ειδίκευσή της

Η συνάδελφος του κατηγορούμενου γιατρού, η οποία εκπαιδεύτηκε στην ενδοφλέβια θεραπεία βλαστοκυττάρων, εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κλινική αυτή εξειδικεύεται σε διάφορους τομείς της ιατρικής. Συγκεκριμένα, η κλινική της γιατρού έχει ως αντικείμενο την αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία και την αισθητική ιατρική.

Πέρα από τους παραπάνω τομείς, η κλινική στις Φιλιππίνες δραστηριοποιείται και στην επιστήμη των βλαστοκυττάρων. Η ίδια η γιατρός ευχαρίστησε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο για την εκπαίδευση, γεγονός που της επιτρέπει να εφαρμόζει πλέον τη συγκεκριμένη θεραπεία. Αυτή η συνεργασία υπογραμμίζει τη διάδοση των συγκεκριμένων ιατρικών πρακτικών.

Το πλαίσιο της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη

Το βίντεο αυτό έρχεται στο φως στο πλαίσιο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στην οποία ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είναι ο κατηγορούμενος γιατρός. Ο γιατρός βρίσκεται προφυλακισμένος σχετικά με την υπόθεση. Το υλικό αυτό αποτελεί ένα νέο στοιχείο που προστίθεται στην εν εξελίξει έρευνα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, καθώς αφορά ιατρικές πρακτικές και τις συνέπειές τους. Η παρουσία του βίντεο με την εκπαίδευση του γιατρού αναδεικνύει πτυχές της δραστηριότητάς του πριν από την προφυλάκισή του. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της υπόθεσης.

Δήλωση του πρώην διοικητή του «ΕΛΠΙΣ» για πλασμαφαίρεση

Στο μεταξύ, μία άλλη δήλωση έρχεται να συμπληρώσει το τοπίο των συζητήσεων γύρω από παρόμοιες ιατρικές πρακτικές. Ο Θ. Γιάνναρος, πρώην διοικητής του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ», προέβη σε μία αποκάλυψη σχετικά με προσωπική του εμπειρία. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ο ίδιος έκανε πλασμαφαίρεση σε ένα resort στην Ελλάδα.

Η δήλωση του Θ. Γιάνναρου αναφέρει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκε το 2016. Αυτή η πληροφορία, αν και δεν συνδέεται άμεσα με τον κατηγορούμενο γιατρό, αναδεικνύει την ύπαρξη και εφαρμογή τέτοιων θεραπειών σε διάφορες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Η αναφορά του πρώην διοικητή προσθέτει μία διάσταση στην ευρύτερη συζήτηση για τις ιατρικές θεραπείες και τις συνθήκες εφαρμογής τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki