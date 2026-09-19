Συνελήφθη ιδιοκτήτης καφετέριας στο Περιστέρι για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 33χρονου ιδιοκτήτη καφετέριας στο Περιστέρι προχώρησαν οι αρχές, καθώς φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή, έχοντας ως «ορμητήριο» το κατάστημά του. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη και ένας 39χρονος διανομέας που εργαζόταν στην καφετέρια, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Οι έρευνες στο σπίτι του ιδιοκτήτη και στην καφετέρια αποκάλυψαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, όπλα και πλαστά χαρτονομίσματα.

Η σύλληψη του ιδιοκτήτη και του διανομέα

Ο 33χρονος ιδιοκτήτης της καφετέριας στο Περιστέρι συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούσε το κατάστημά του ως βάση για τις παράνομες δραστηριότητές του. Η σύλληψη αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Παράλληλα με τον ιδιοκτήτη, συνελήφθη και ένας 39χρονος διανομέας που εργαζόταν στην ίδια καφετέρια. Στην κατοχή του διανομέα εντοπίστηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, γεγονός που οδήγησε και στη δική του σύλληψη στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Η αστυνομική έρευνα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Ασπροπύργου διερεύνησε καταγγελίες. Οι καταγγελίες αφορούσαν ένα άτομο που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή του Περιστερίου, χρησιμοποιώντας ως βάση ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η ενδελεχής έρευνα των αστυνομικών οδήγησε τελικά στα ίχνη του 33χρονου ιδιοκτήτη της καφετέριας. Οι αρχές συγκέντρωσαν τα απαραίτητα στοιχεία που οδήγησαν στην επιχείρηση και τις επακόλουθες συλλήψεις.

Εύρηματα από τις έρευνες

Μετά τη σύλληψη του 33χρονου, πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στην οικία του όσο και στην καφετέρια που διατηρούσε. Κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 207 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή «κρακ», καθώς και 12 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Επιπλέον, εντοπίστηκαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και πλήθος νάιλον συσκευασιών, που υποδηλώνουν δραστηριότητα διακίνησης.

Οπλισμός και παραχαραγμένα χαρτονομίσματα

Πέρα από τις ναρκωτικές ουσίες, οι αρχές ανακάλυψαν και διάφορα άλλα αντικείμενα κατά τις έρευνες. Μεταξύ αυτών ήταν ένα πιστόλι με γεμιστήρα και δύο αεροβόλα πιστόλια, τα οποία κατασχέθηκαν.

Επίσης, βρέθηκαν τέσσερα πλαστά χαρτονομίσματα και το χρηματικό ποσό των 1.372 ευρώ. Σε βάρος του 33χρονου ιδιοκτήτη σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων, καθώς και για κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit