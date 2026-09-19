Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε κατάστημα στο Περιστέρι: Σύλληψη 33χρονου για διακίνηση ναρκωτικών

Χειροπέδες φόρεσαν οι αστυνομικοί σε έναν 33χρονο άνδρα, ελληνικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στην περιοχή του Περιστερίου, όπου ο συλληφθείς χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθη και ένας 39χρονος διανομέας για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης, ενισχύοντας τις ενδείξεις για την έκταση των παράνομων δραστηριοτήτων.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι κατηγορίες

Οι αρχές προχώρησαν στην επιχείρηση χθες το πρωί, οδηγώντας στη σύλληψη του 33χρονου άνδρα, ο οποίος αποτελούσε τον κύριο στόχο της έρευνας. Ο συγκεκριμένος φέρεται να είχε μετατρέψει ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο κατέχει στην περιοχή του Περιστερίου, σε κέντρο για την οργάνωση και υλοποίηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, λειτουργώντας ως ένα είδος ορμητηρίου για τις παράνομες δραστηριότητές του.

Σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα σοβαρών κατηγοριών. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, που αποτελεί το κύριο αδίκημα. Επιπλέον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις που αφορούν τη νομοθεσία περί όπλων, λόγω των ευρημάτων που εντοπίστηκαν. Τέλος, η δικογραφία περιλαμβάνει και κατηγορίες σχετικά με την κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων, υποδηλώνοντας την πολλαπλή παραβατική του δράση.

Τα ευρήματα από τις εκτεταμένες έρευνες

Μετά τη σύλληψη του 33χρονου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες και λεπτομερείς έρευνες τόσο στην οικία του συλληφθέντα όσο και στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούσε ως βάση για τις παράνομες δραστηριότητές του. Κατά τη διάρκεια των ερευνών αυτών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και άλλων αντικειμένων που σχετίζονται άμεσα με τη διακίνηση.

Ανάμεσα στα ευρήματα συγκαταλέγονται 207 γραμμάρια κοκαΐνης, η οποία βρέθηκε σε μορφή «κρακ», μια μορφή ιδιαίτερα εθιστική και επικίνδυνη. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 12 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Η παρουσία αυτών των ουσιών, σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο εξοπλισμό, αποτελεί βασικό αποδεικτικό στοιχείο για την κατηγορία της διακίνησης εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οπλισμός και εργαλεία διακίνησης

Πέρα από τις ναρκωτικές ουσίες, οι αρχές εντόπισαν και οπλισμό κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ένα πιστόλι, το οποίο συνοδευόταν από τη γεμιστήρα του, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στις κατηγορίες. Η εύρεση του όπλου ενισχύει τις κατηγορίες που αφορούν την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προσθέτοντας ένα επιπλέον σοβαρό στοιχείο στην υπόθεση του 33χρονου.

Επίσης, τόσο στο κατάστημα όσο και στην οικία του 33χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας. Αυτές οι ζυγαριές θεωρούνται χαρακτηριστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ακριβή μέτρηση και συσκευασία ναρκωτικών ουσιών, υποδηλώνοντας την οργανωμένη φύση της διακίνησης και την πρόθεση για περαιτέρω πώληση. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν και δύο αεροβόλα πιστόλια, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.

Η σύλληψη του διανομέα

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενεργήθηκε στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε μία δεύτερη σύλληψη, η οποία σχετίζεται με την ίδια υπόθεση. Πρόκειται για έναν 39χρονο άνδρα, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας στο συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως ορμητήριο.

Ο 39χρονος συνελήφθη καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου, συμπληρώνοντας την εικόνα των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν στον χώρο του καταστήματος και υπογραμμίζοντας την παρουσία ναρκωτικών ουσιών στον συγκεκριμένο χώρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki