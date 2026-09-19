Κάθειρξη 21 ετών σε 28χρονο για βιασμό γυναίκας στο Λονδίνο

Ποινή κάθειρξης 21 ετών επιβλήθηκε στη Βρετανία στον 28χρονο Σάλεμ Ρεκούντ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μιας γυναίκας στο δυτικό Λονδίνο. Το περιστατικό συνέβη τον Ιούλιο του 2024, με τον δικαστή να χαρακτηρίζει την επίθεση εξαιρετικά σοβαρή και τον δράστη «δημόσιο κίνδυνο». Ο Ρεκούντ, ο οποίος εργαζόταν παράνομα ως διανομέας, επιτέθηκε στη γυναίκα αφού τη βρήκε ημιλιπόθυμη σε στάση λεωφορείου στο Τσέλσι.

Η επίθεση στον παράδρομο του Τσέλσι

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης στο δικαστήριο Isleworth Crown Court, ο Σάλεμ Ρεκούντ εντόπισε το θύμα ημιλιπόθυμο σε μία στάση λεωφορείου στην περιοχή του Τσέλσι. Στη συνέχεια, την έσυρε σε έναν παράδρομο, περιγράφοντας την κίνησή του ως να σέρνει μία «κούκλα». Ο βιασμός έλαβε χώρα σε σημείο ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η επίθεση διήρκεσε περίπου 17 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων το θύμα έχανε και ανακτούσε τις αισθήσεις του. Ο δράστης φέρεται να της επαναλάμβανε: «Πρέπει να κάνεις ησυχία». Μετά το περιστατικό, η γυναίκα διαπιστώθηκε ότι έφερε 33 μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Η προσπάθεια παραπλάνησης των αρχών

Μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης, ο Σάλεμ Ρεκούντ κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης, ωστόσο οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η ενέργειά του αυτή είχε ως στόχο την παραπλάνηση των αρχών. Ο 28χρονος φέρεται να έδωσε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό, προσπαθώντας να αλλοιώσει την πραγματικότητα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, ο Ρεκούντ είπε σε έναν διασώστη ότι η γυναίκα είχε πιέι «πάρα πολύ». Αργότερα, όταν παρουσιάστηκε στην αστυνομία, χρησιμοποίησε ψευδές όνομα, προσποιούμενος έναν απλό περαστικό που προσπαθούσε να προσφέρει βοήθεια. Αυτές οι ενέργειες κρίθηκαν ως απόπειρα συγκάλυψης της ενοχής του.

Η παρακολούθηση στο νοσοκομείο

Παρά τις προσπάθειές του να παραπλανήσει τις αρχές, ο Σάλεμ Ρεκούντ καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να ακολουθεί το ασθενοφόρο που μετέφερε το θύμα. Ο 28χρονος έφτασε μέχρι το Chelsea and Westminster Hospital, όπου συνέχισε την παράξενη συμπεριφορά του.

Μέσα στο νοσοκομείο, ο Ρεκούντ περιπλανήθηκε στους διαδρόμους, κοιτάζοντας προς διάφορους χώρους, σε μια εμφανή προσπάθεια να εντοπίσει τη γυναίκα που είχε βιάσει. Όταν ένας εργαζόμενος του νοσοκομείου τον ρώτησε τον λόγο της παρουσίας του εκεί, ο Αλγερινός απάντησε: «Είμαι εδώ για να βρω κάποιον».

Η σύλληψη και το προφίλ του δράστη

Η σύλληψη του Σάλεμ Ρεκούντ πραγματοποιήθηκε εννέα ημέρες μετά την επίθεση. Αυτό κατέστη δυνατό αφού το θύμα, όταν συνήλθε πλήρως, μπόρεσε να περιγράψει στους διασώστες τι ακριβώς είχε συμβεί. Οι πληροφορίες της γυναίκας ήταν καθοριστικές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Ο 28χρονος Αλγερινός είχε φτάσει στη Βρετανία το 2023, έχοντας στην κατοχή του τουριστική βίζα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, εργαζόταν παράνομα ως διανομέας φαγητού για την πλατφόρμα Deliveroo. Ο δικαστής, κατά την επιβολή της ποινής, χαρακτήρισε τον Ρεκούντ ως «δημόσιο κίνδυνο», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των πράξεών του.

Οι συνέπειες για το θύμα

Η γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους, κατέθεσε στο δικαστήριο περιγράφοντας τις οδυνηρές συνέπειες που είχε η επίθεση στην ψυχική και σωματική της υγεία. Η μαρτυρία της ήταν συγκλονιστική, αναδεικνύοντας το μέγεθος του τραύματος που υπέστη.

Σε δήλωση που διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, το θύμα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό που συνέβη κατέστρεψε τη ζωή μου».

Με πληροφορίες από: Topontiki