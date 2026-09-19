Οι διασώστες του ΕΚΑΒ για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν μας δόθηκαν πληροφορίες από τους γιατρούς»

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναφέρθηκαν στις συνθήκες που επικράτησαν κατά την άφιξή τους. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν τους παρείχαν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, ούτε για όσα είχαν προηγηθεί. Οι διασώστες περιγράφουν την κατάσταση που αντίκρισαν και τις απαντήσεις που έλαβαν από τους παρόντες γιατρούς, στρέφοντας το ενδιαφέρον στην ενημέρωση που έλαβαν.

Η έλλειψη βασικών πληροφοριών

Ο διασώστης Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, μιλώντας στο OPEN, υποστήριξε ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν ενημερώθηκε για το ιατρικό ιστορικό του τραγουδιστή. Συγκεκριμένα, δεν δόθηκαν πληροφορίες για πιθανές παθήσεις ή τη φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λάμβανε ο ασθενής. Αυτή η έλλειψη στοιχείων, όπως ανέφερε ο κ. Σιδηρόπουλος, δεν βοήθησε το έργο των διασωστών, αλλά ούτε και την προετοιμασία του νοσοκομείου «Ελπίς» στο οποίο θα γινόταν η διακομιδή του.

Οι πληροφορίες που δόθηκαν στους διασώστες ήταν ελάχιστες. «Οι γιατροί δεν μας έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ιστορικό του ασθενή, ούτε αν είχε κάποια πάθηση, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή ώστε να βοηθήσουν και το έργο μας και το έργο του νοσοκομείου στο οποίο θα γινόταν η διακομιδή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος. Το μόνο που τους αναφέρθηκε ήταν ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ότι βρισκόταν εκεί για 10 λεπτά και ότι οι παρόντες γιατροί δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι.

Μια άλλη διασώστρια, μέλος του πληρώματος του ασθενοφόρου, στην κατάθεσή της, ανέφερε ότι ο γιατρός τους είπε πως ο ασθενής προσήλθε για μια θεραπεία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια. Επίσης, τους ενημέρωσε ότι πριν ξεκινήσει η θεραπεία, αφού του τοποθετήθηκε φλεβική γραμμή, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Η κατάσταση του ασθενούς και οι πρώτες ενέργειες στο ιατρείο

Κατά την άφιξη του ΕΚΑΒ στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο ασθενής, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ένα άτομο, το οποίο δήλωσε παθολόγος του ιατρείου, έκανε ΚΑΡΠΑ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι και ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και με μυδρίαση, σύμφωνα με την κατάθεση της διασώστριας.

Στην ερώτηση των διασωστών προς τους γιατρούς σχετικά με τις ενέργειες που είχαν γίνει μέχρι την άφιξή τους για να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, έλαβαν συγκεκριμένες απαντήσεις. Οι γιατροί ανέφεραν ότι είχαν κάνει συμπιέσεις, είχαν προσπαθήσει να χρησιμοποιήσουν απινιδωτή, ο οποίος όμως δεν λειτούργησε, και ότι είχαν χορηγήσει αδρεναλίνη 1mg.

Η διαδικασία μεταφοράς και οι ισχυρισμοί γιατρών

Ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος απάντησε επίσης στους ισχυρισμούς της Ιωάννας Γάκα σχετικά με τον χειρισμό του περιστατικού από το ΕΚΑΒ, και ειδικότερα τη μεταφορά του τραγουδιστή από το ιατρείο στο ασθενοφόρο. Η γιατρός είχε υποστηρίξει ότι η ευθύνη για τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή επιβαρύνει και το ΕΚΑΒ, επειδή δεν ανέβηκαν με φορείο στο ιατρείο, κάτι που θα ήταν χρονοβόρο.

Ο διασώστης εξήγησε ότι η χρήση φορείου σε ένα διαμέρισμα είναι μια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία. «Το να βάλουμε ένα φορείο σε διαμέρισμα είναι χρονοβόρο και δύσκολο. Το να κάναμε 20 λεπτά δεν είναι καλό για την ασθενή», τόνισε ο κ. Σιδηρόπουλος. Ανέφερε ότι η μεταφορά έγινε με ειδική καρέκλα και χρειάστηκαν λιγότερα από τρία λεπτά για να φτάσουν στο ασθενοφόρο, συγκεκριμένα 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

Επιπλέον, ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος διευκρίνισε ότι στην καρέκλα που χρησιμοποιήθηκε, μπορούν να γίνουν συμπιέσεις, αν και παραδέχτηκε ότι η ποιότητα των συμπιέσεων δεν είναι η ίδια σε σχέση με ένα σταθερό κρεβάτι.

Άρνηση συνοδείας στο νοσοκομείο «Ελπίς»

Πέρα από την έλλειψη αρχικών πληροφοριών, οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατέθεσαν ότι οι παρόντες γιατροί αρνήθηκαν να τους συνοδεύσουν στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου θα γινόταν η διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη. Η διασώστρια που ήταν μέλος του πληρώματος του ασθενοφόρου ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ο γιατρός, ο οποίος δήλωσε παθολόγος, δεν εξέφρασε την επιθυμία να τους ακολουθήσει στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit