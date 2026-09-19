Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του 54χρονου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς διασώστες του ΕΚΑΒ κατέθεσαν τη δική τους εκδοχή των γεγονότων. Ο διασώστης Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, μιλώντας στο OPEN, περιέγραψε τη στιγμή που έφτασε στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, μετά από κλήση στο 166 για ασθενή με καρδιακή ανακοπή.

Οι μαρτυρίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με ισχυρισμούς γιατρών, οι οποίοι φέρονται να απέδωσαν την ευθύνη για τον θάνατο του τραγουδιστή στο ΕΚΑΒ. Ο κ. Σιδηρόπουλος παρείχε λεπτομέρειες για την άμεση ανταπόκριση της υπηρεσίας, τις προσπάθειες ανάνηψης και τις πληροφορίες που δόθηκαν ή δεν δόθηκαν από τους παρόντες γιατρούς.

Η άμεση ανταπόκριση του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τον διασώστη Λεωνίδα Σιδηρόπουλο, η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση και αποτελεσματική. Τόσο η μηχανή όσο και το ασθενοφόρο έφτασαν στο σημείο της οδού Καρνεάδου μόλις τρία λεπτά μετά τη λήψη της κλήσης στο 166, η οποία αφορούσε ασθενή που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Ο κ. Σιδηρόπουλος τόνισε ότι για τους διασώστες, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Όπως ανέφερε, «δεν προλαβαίνεις να δεις το πρόσωπο του ανθρώπου εκείνη τη στιγμή. Κοιτάς μόνο αν αναπνέει, το χρώμα του και τα μάτια του. Για εμάς όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι». Ο ασθενής, κατά την άφιξη του ΕΚΑΒ, ήταν ήδη ωχρός και βρισκόταν σε κατάσταση ανακοπής, με το πλήρωμα να ξεκινά αμέσως τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ.

Οι πληροφορίες που δεν δόθηκαν και οι ισχυρισμοί των γιατρών

Ο διασώστης του ΕΚΑΒ εξέφρασε την έλλειψη πληροφόρησης από τους παρόντες γιατρούς σχετικά με το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «οι γιατροί δεν μας έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ιστορικό του ασθενή, ούτε αν είχε κάποια πάθηση, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή ώστε να βοηθήσουν και το έργο μας και το έργο του νοσοκομείου στο οποίο θα γινόταν η διακομιδή».

Επιπλέον, οι πληροφορίες που δόθηκαν από τους γιατρούς ήταν περιορισμένες. «Το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης ότι είναι 10 λεπτά εκεί και ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι», πρόσθεσε ο κ. Σιδηρόπουλος. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ κλήθηκαν να απαντήσουν σε ισχυρισμούς των γιατρών που υποστήριζαν ότι η ευθύνη για τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή βαρύνει το ΕΚΑΒ.

Η χρονοβόρα διαδικασία διακομιδής

Απαντώντας στους ισχυρισμούς περί ευθύνης του ΕΚΑΒ, ο διασώστης Λεωνίδας Σιδηρόπουλος εξήγησε τις δυσκολίες και τον χρόνο που απαιτείται για τη διακομιδή ενός ασθενούς από ένα διαμέρισμα. Όπως ανέφερε, «το να βάλουμε ένα φορείο σε διαμέρισμα είναι χρονοβόρο και δύσκολο. Το να κάναμε 20 λεπτά δεν είναι καλό για τον ασθενή».

Συγκεκριμένα, ο κ. Σιδηρόπουλος διευκρίνισε ότι η μεταφορά του ασθενούς από το ιατρείο στο ασθενοφόρο χρειάστηκε δύο λεπτά και σαράντα δευτερόλεπτα. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι συμπιέσεις που μπορούν να γίνουν σε μια καρέκλα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, δεν είναι τόσο ποιοτικές σε σχέση με αυτές που πραγματοποιούνται σε ένα σταθερό κρεβάτι.

Ερωτήσεις για τις ενέργειες των γιατρών

Σχετικά με τις ενέργειες των παρόντων γιατρών πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ, ο διασώστης δήλωσε ότι τους ρώτησαν αν είχαν προσπαθήσει να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι γιατροί απάντησαν ότι είχαν κάνει συμπιέσεις, είχαν χρησιμοποιήσει απινιδωτή ο οποίος όμως «δεν δούλεψε», και είχαν χορηγήσει δύο φορές από ένα χιλιοστόγραμμο αδρεναλίνη.

Ο κ. Σιδηρόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μας είπαν μόνοι τους ότι ο απινιδωτής δεν δούλεψε. Τον είδαμε στα πόδια του ασθενή». Αυτή η παρατήρηση υπογραμμίζει ένα κρίσιμο σημείο στην αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή.

Η κρισιμότητα της έγκαιρης απινίδωσης

Ο διασώστης του ΕΚΑΒ αναφέρθηκε στα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, τα οποία τονίζουν τη σημασία της έγκαιρης απινίδωσης. Σύμφωνα με αυτά τα πρωτόκολλα, η έγκαιρη απινίδωση εντός των πρώτων τριών έως πέντε λεπτών μπορεί να προσφέρει ποσοστό επιβίωσης που αγγίζει το 60%.

Υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα των πρώτων λεπτών, ο κ. Σιδηρόπουλος δήλωσε ότι «αν είχαν γίνει γρήγορα αυτές οι ενέργειες, θα υπήρχαν πολλές πιθανότητες», προσθέτοντας ότι ο ασθενής «θα είχε πιθανότητες να επιβιώσει». Η δήλωση αυτή εστιάζει στην καθοριστική σημασία των άμεσων και σωστών ιατρικών παρεμβάσεων σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής.

Με πληροφορίες από: Topontiki