64Χρονη Ιταλίδα τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από πτώση από βράχο στη Χαλκιδική

Ένα ατύχημα συνέβη χθες Παρασκευή στη Χαλκιδική, όταν μία 64χρονη γυναίκα από την Ιταλία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Η γυναίκα γλίστρησε από βράχο και έπεσε στη θάλασσα, στην περιοχή των «Καβουρότρυπων». Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν για την παροχή βοήθειας.

Πτώση από βράχο στις Καβουρότρυπες

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή των «Καβουρότρυπων» στη Χαλκιδική. Η 64χρονη Ιταλίδα, ενώ βρισκόταν στην περιοχή, γλίστρησε από έναν βράχο, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της. Αμέσως μετά την απώλεια της ισορροπίας, η γυναίκα έπεσε μέσα στη θάλασσα.

Η πτώση είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό της στο κεφάλι. Το συμβάν προκάλεσε άμεσα αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι αντιλήφθηκαν την κατάσταση και προσπάθησαν να βοηθήσουν, ενώ παράλληλα ειδοποίησαν τις αρχές για την παροχή βοήθειας.

Άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών

Μετά το ατύχημα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά. Οι λιμενικοί έλαβαν γνώση του περιστατικού και κινητοποιήθηκαν άμεσα για να μεταβούν στην περιοχή των «Καβουρότρυπων». Η παρουσία τους ήταν απαραίτητη για την καταγραφή των πρώτων στοιχείων και τη διαχείριση της κατάστασης επί τόπου.

Η γρήγορη ανταπόκριση των αρχών αποτελεί βασικό στοιχείο σε τέτοιου είδους περιστατικά, καθώς συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και την παροχή της αναγκαίας συνδρομής στους τραυματίες. Η ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Νέου Μαρμαρά ήταν το πρώτο βήμα στην αλυσίδα των ενεργειών που ακολούθησαν.

Διακομιδή της τραυματία σε νοσοκομείο

Η 64χρονη τραυματίας, αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ. Η διακομιδή της πραγματοποιήθηκε αρχικά προς το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Εκεί, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό αξιολόγησαν την κατάσταση της υγείας της και της παρείχαν την αρχική ιατρική φροντίδα.

Λόγω της φύσης του τραυματισμού στο κεφάλι, κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω παρακολούθηση και εξέταση. Για τον λόγο αυτό, η γυναίκα διακομίστηκε στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής. Στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εκτίμηση της κατάστασής της και η παροχή της ενδεδειγμένης θεραπείας.

Διενέργεια προανάκρισης για το συμβάν

Για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, διενεργείται προανάκριση από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά. Το συγκεκριμένο τμήμα ανήκει στο Λιμεναρχείο Ιερισσού και έχει την αρμοδιότητα να συλλέξει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την πτώση της 64χρονης.

Η προανάκριση αποσκοπεί στην καταγραφή των γεγονότων, των μαρτυριών και κάθε άλλου στοιχείου που μπορεί να ρίξει φως στα αίτια του τραυματισμού της Ιταλίδας τουρίστριας. Οι λιμενικές αρχές εργάζονται για να ολοκληρώσουν την έρευνα και να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος στις «Καβουρότρυπες» της Χαλκιδικής.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki