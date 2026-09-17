Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή 16χρονη μαθήτρια σε σχολείο

Η τοπική κοινωνία της Κοζάνης βυθίστηκε στο πένθος, καθώς γράφτηκε ο πιο τραγικός επίλογος για μια 16χρονη μαθήτρια. Η άτυχη κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του 1ου Γενικού Λυκείου της περιοχής και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και διασωστών, άφησε την τελευταία της πνοή. Το πρωτοφανές αυτό συμβάν έχει προκαλέσει βαθύτατο σοκ και «πάγωμα» σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Το περιστατικό στο σχολείο

Το μεσημέρι της Πέμπτης, μια μαθήτρια της Β’ Λυκείου εντοπίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση, χωρίς τις αισθήσεις της, εντός του σχολικού συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, η 16χρονη βρέθηκε στις τουαλέτες του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών και της σχολικής κοινότητας.

Η είδηση του συμβάντος διαδόθηκε γρήγορα, προκαλώντας ανησυχία και αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Η μαθήτρια βρέθηκε εντελώς χωρίς σφυγμό, καθιστώντας την κατάστασή της εξαιρετικά σοβαρή από την πρώτη στιγμή.

Άμεση κινητοποίηση και προσπάθειες διάσωσης

Μόλις έγινε αντιληπτό το περιστατικό, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σχολικό συγκρότημα προκειμένου να παραλάβει τη μαθήτρια.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ξεπερνώντας τον εαυτό τους, κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες κατά τη διάρκεια της διακομιδής της 16χρονης. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τη σώσουν, μεταφέροντάς την εσπευσμένα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Η μάχη στο νοσοκομείο και ο τραγικός επίλογος

Φτάνοντας στο νοσοκομείο, η 16χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Τόσο το ιατρικό όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό του Μαμάτσειου Νοσοζκομείου Κοζάνης έδωσαν σκληρή μάχη, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να την επαναφέρουν και να την κρατήσουν στη ζωή.

Παρά την τεράστια κινητοποίηση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 16χρονη δεν τα κατάφερε. Δυστυχώς, άφησε την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

Πληροφορίες για την αιτία θανάτου

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για το σοκαριστικό περιστατικό, όλα δείχνουν πως η ανήλικη επιχείρησε να βάλει η ίδια τέλος στη ζωή της. Μάλιστα, φέρεται να είχε προηγηθεί και άλλη ανάλογη απόπειρα στο παρελθόν.

Ειδικότερα, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη στις τουαλέτες του σχολείου στην Κοζάνη. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το τι συνέβη, με τις αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Το σοκ στην τοπική κοινωνία

Ο αδόκητος χαμός του νεαρού κοριτσιού έχει προκαλέσει ανείπωτη θλίψη και βαθύτατο σοκ στην τοπική κοινωνία της Κοζάνης. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης αδυνατούν να πιστέψουν την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στον χώρο του σχολείου.

Η σχολική κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση πένθους, προσπαθώντας να διαχειριστεί τον τραγικό χαμό της 16χρονης μαθήτριας. Η θλίψη έχει σκεπάσει την περιοχή, καθώς η είδηση του θανάτου της νεαρής κοπέλας βύθισε στο πένθος οικογένεια και φίλους.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Newsit