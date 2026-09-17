ΟΦΗ: Οδηγίες προς τους φιλάθλους για την αναμέτρηση με τη Χόφενχαϊμ

Ο ΟΦΗ έκανε γνωστές τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει ο κόσμος του στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενόψει του αποψινού αγώνα με τη Χόφενχαϊμ. Η κρητική ομάδα προχώρησε σε αυτή την ενημέρωση προς τους οπαδούς της σχετικά με τη συμπεριφορά που θα πρέπει να έχουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το οποίο αποτελεί την ιστορική τους πρεμιέρα στη League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί εξήγησαν στον κόσμο τους τι δεν θα πρέπει να κάνουν, προκειμένου να μην μπλέξουν ούτε οι ίδιοι, αλλά ούτε και ο «όμιλος» με προβλήματα. Οι οδηγίες αυτές κρίθηκαν απαραίτητες, καθώς η αναμέτρηση διεξάγεται στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διοργάνωσης με αυστηρούς κανονισμούς.

Η ιστορική πρεμιέρα και η σημασία της υποστήριξης

Η μεγάλη ημέρα έφτασε για τον ΟΦΗ, καθώς η ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Απόψε, στις 19:45, κόντρα στην TSG Hoffenheim, τονίζεται ότι όλοι θα πρέπει να σταθούν στο πλευρό της ομάδας, δίνοντας όμως μεγάλη προσοχή στις απαιτήσεις της UEFA.

Η υποστήριξη προς τους ποδοσφαιριστές πρέπει να δίνεται μόνο με τη φωνή και τα συνθήματα των φιλάθλων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη να προστατευθεί ο ΟΦΗ και η έδρα του, ενόψει των αγώνων που ακολουθούν στην ίδια διοργάνωση.

Απαγορεύσεις εντός αγωνιστικού χώρου και κερκίδων

Στις οδηγίες που δόθηκαν, αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται η ρίψη αντικειμένων οποιουδήποτε είδους. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται το άναμμα πυρσών και καπνογόνων, καθώς και η χρήση λέιζερ εντός του σταδίου.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητείται για την αποφυγή ρίψης φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και γενικά οποιασδήποτε εύφλεκτης ύλης. Οι απαγορεύσεις αυτές ισχύουν τόσο για τον αγωνιστικό χώρο όσο και για τις κερκίδες του Παγκρήτιου Σταδίου.

Κανόνες για την ομαλή λειτουργία του σταδίου

Ένα σημαντικό σημείο των οδηγιών αφορά την ομαλή διέλευση των φιλάθλων εντός του γηπέδου. Όλες οι σκάλες, οι χώροι διέλευσης και οι διάδρομοι εντός των θυρών δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η άνεση όλων των παρευρισκομένων.

Επίσης, απαγορεύονται αυστηρά τα πανό που φέρουν υβριστικό, ρατσιστικό, εθνικιστικό και πολιτικό περιεχόμενο. Η τήρηση αυτών των κανόνων είναι κρίσιμη για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την αποφυγή κυρώσεων για την ομάδα.

Εξυπηρέτηση φιλάθλων και ώρες προσέλευσης

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φιλάθλων και προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία και καθυστέρηση κατά την είσοδο στο γήπεδο, παρακαλούνται θερμά να προσέλθουν έγκαιρα. Οι θύρες του Παγκρήτιου Σταδίου ανοίγουν στις 17:15.

Σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, η εξυπηρέτηση των φιλάθλων θα γίνεται από το Help desk, το οποίο θα βρίσκεται στη νότια πλευρά του Παγκρήτιου Σταδίου, έξω από τη Θύρα 17. Το Help desk θα λειτουργεί από τις 11:00 το πρωί έως τις 19:00 το βράδυ, παρέχοντας βοήθεια σε όσους την χρειαστούν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta